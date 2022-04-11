«Форталеза» сыграет на своем поле с «Куябой» в рамках 1-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 00:00 мск. «Форталеза» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

«Форталеза» начинает новый чемпионат матчем с неудобным для себя соперником. Последняя победа над «Куябой» датирована еще 2016 годом.

А вот в прошлом сезоне команда вообще ни разу не забила в ворота соперника. Ничья (0:0) и минимальное поражение — таков нехитрый улов «Форталезы».

В своем предыдущем поединке «Форталеза» проиграла. В рамках Кубка Либертадорес команда дома уступила «Коло Коло» (1:2).

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В атаке команды основной расчет будет сделан на Мойсеса. Это форвард потенциально способен решить проблемы с реализацией.

«Куяба»

Эта команда выступает в Южноамериканском кубке. Причем старт в турнире ей удался: победа над перуанским «Мельгаром» (2:0).

Между тем, «Куяба» настроена успешно начать и чемпионат Бразилии. Как минимум, разжиться очками в поединке с «Форталезой».

В составе команды отметим форварда Андре. 31-летний футболист изрядно поколесил по клубам, но известен, в первую очередь, провальным периодом в киевском «Динамо».

Наверняка в этом поединке «Куяба» будет действовать вторым номером. Такая тактика не раз приносила ей результат.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Форталезу» за 1.68, на ничью за 3.74, а на «Куябу» — за 5.45.

«Форталеза» находится в поиске своей игры.

«Куяба» весьма неплохо обороняется .

«Куяба» в последние годы уверенно противостоит «Форталезе». Наши прогноз и ставка — Победа «Куябы» или ничья с коэффициентом 2.24.