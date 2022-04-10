Встреча 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится 10 апреля. Матч на «Ростов Арене» начнется в 19:30 мск. «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

В начале марта на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

В первых матчах под его руководством «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» (2:1), а потом в Москве упустил победу над «Динамо» (1:1) из-за пенальти на 90-й минуте.

Коэффициенты матча Ростов — Локомотив 1 2.45 X 3.20 2 3.00 Ставка

Затем ростовчане неожиданно уступили на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2), а в последнем матче прервали 4-матчевую домашнюю серию без побед, обыграв «Крылья Советов» (1:0) .

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 23 матчей РПЛ «Ростов» с 25 очками на 12-м месте. Разница мячей 35-40, Дмитрий Полоз забил 10 голов.

«Локомотив»

«Локомотив» не уступил в 9 из 10 выездных поединков в текущем сезоне Премьер-лиги (3 победы, 6 ничьих) и забивал в гостях в 5 последних матчах в РПЛ.

В марте столичный клуб на своем поле уступил в дерби ЦСКА (1:2) и на выезде победил «Ахмат» (3:2).

Во время паузы на матчи сборных «Локо» на выезде уступил «Химкам» (0:1), а в последнем матче одолел «Спартак» (1:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» на 5-м месте с 37 очками и разницей мячей 32-25. Не сыграет Магкеев, под вопросом Гилерме, Камано, Едвай и Миранчук.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Локомотива» — 3.05.

В матче 1-го круга «Ростов» победил «железнодорожников» на выезде со счётом 2:1. «Железнодорожники» не проиграли в 4 предыдущих очных встречах на поле «Ростова» в чемпионате России (3 победы, 1 ничья).

«Локо» поймал стабильность: в 4 из 5 последних поединков клуб побеждал. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет низовой матч .