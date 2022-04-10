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    Возьмут ли ростовчане очки в поединке с «Локомотивом»?

    «Ростов» — «Локомотив». Прогноз, ставки (к. 2.16) на футбол, РПЛ, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Локомотив»
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    Валерий Карпин
    Встреча 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится 10 апреля. Матч на «Ростов Арене» начнется в 19:30 мск. «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Ростов»

    В начале марта на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

    В первых матчах под его руководством «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» (2:1), а потом в Москве упустил победу над «Динамо» (1:1) из-за пенальти на 90-й минуте.

    Коэффициенты матча Ростов — Локомотив

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
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    Затем ростовчане неожиданно уступили на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2), а в последнем матче прервали 4-матчевую домашнюю серию без побед, обыграв «Крылья Советов» (1:0) .

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 23 матчей РПЛ «Ростов» с 25 очками на 12-м месте. Разница мячей 35-40, Дмитрий Полоз забил 10 голов.

    «Локомотив»

    «Локомотив» не уступил в 9 из 10 выездных поединков в текущем сезоне Премьер-лиги (3 победы, 6 ничьих) и забивал в гостях в 5 последних матчах в РПЛ.

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    • В марте столичный клуб на своем поле уступил в дерби ЦСКА (1:2) и на выезде победил «Ахмат» (3:2).

    Во время паузы на матчи сборных «Локо» на выезде уступил «Химкам» (0:1), а в последнем матче одолел «Спартак» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» на 5-м месте с 37 очками и разницей мячей 32-25. Не сыграет Магкеев, под вопросом Гилерме, Камано, Едвай и Миранчук.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Локомотива» — 3.05.

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    В матче 1-го круга «Ростов» победил «железнодорожников» на выезде со счётом 2:1. «Железнодорожники» не проиграли в 4 предыдущих очных встречах на поле «Ростова» в чемпионате России (3 победы, 1 ничья).

    «Локо» поймал стабильность: в 4 из 5 последних поединков клуб побеждал. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.85 и ТМ 2,5 за 1.67.

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    «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Возьмут ли ростовчане очки в поединке с «Локомотивом»?
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