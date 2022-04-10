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    «Наполи» не проиграет в результативном поединке

    «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (2.30) на футбол, чемпионат Италии, 10 апреля 2022 года

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    Фабиан Руис
    «Наполи» на своём поле сыграет против «Фиорентины» в рамках 32-го тура Серии А. Матч состоится 10 апреля, начало — 16:00 (мск). «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Апреля 2022 года
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    «Наполи»

    Команда Лучано Спаллетти продолжает бороться за чемпионство и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Чемпионата Италии набрав 66 очков и отставая от лидирующего «Милана» на 1 балл.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Наполи» 5 раз радовал своих болельщиков победами, 2 раза терпел поражения и 3 раза сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Наполи — Фиорентина

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
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    В прошлом туре Серии А подопечные Спаллетти одержали важную победу в Бергамо над «Аталантой» со счётом 1:3, перед этим переиграли «Удинезе» (2:1) и «Верону» (1:2). Свою последнюю осечку неаполитанцы допустили в начале марта, когда на своём стадионе проиграли непосредственному конкуренту — «Милану» со счётом 0:1.

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    В этом матче команде не помогут Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет и Андреа Петанья.

    «Фиорентина»

    «Фиалки» занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А набрав 50 очков за 30 матчей. Отставание от еврокубковой зоны всего 2 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Фиорентина» 3 раза проигрывала своим соперникам, 5 побеждала и 2 раза довольствовалась ничьей.

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    • В Серии А «фиалки» не знают горечи поражений в четырёх последних матчах, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью.

    В прошлом туре «Фиорентина» переиграла дома «Эмполи» (1:0), а перед этим помогли «Наполи», отобрав два очка у «Интера» с которым сыграли вничью — 1:1. Последнее поражение «Фиорентина» потерпела в конце февраля от «Сассуоло» в гостях со счётом 2:1.

    К этому матчу команда подходит без потерь в личном составе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу «Фиорентины» — за 4.62.

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    Прогноз — «Наполи», безусловно, будет играть на победу. Но и «Фиорентина» подобралась максимально к зоне еврокубков. Будет борьба за результат, поэтому ожидается зрелищный поединок в котором подопечные Спаллетти точно не проиграют.

    Ставка — «Наполи» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.30.

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    «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» не проиграет в результативном поединке
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