10 апреля в Набережных Челнах местный клуб КАМАЗ сыграет против московского «Велеса» в 32-м туре ФНЛ. Начало — в 15:00 по Москве. КАМАЗ — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Коллектив из Набережных Челнов борется за сохранение прописки в первом дивизионе. Сейчас он с 34 очками идет на 16-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на балл.

У КАМАЗа длительная серия без побед. Последний раз он смог набрать три очка еще в ноябре прошлого года, одолев тогда в Липецке местный «Металлург» со счетом 1:0.

После того команда дважды играла вничью и потерпела четыре неудачи. Одно из поражений пришлось на минувший тур первенства, когда было домашнее фиаско от «Ротора» — 0:2.

Календарь и таблица ФНЛ

В 16 домашних встречах текущей копании коллектив по шесть раз добивался викторий и уступал, а также четыре игры свел вничью.

«Велес»

«Велес» с 43 зачетными пунктами плотно засел в середине турнирной таблицы первого российского дивизиона, где наверняка и финиширует в конце сезона.

В первой игре после зимней паузы московский клуб расписал мировую с «Акроном» 1:1 в Тольятти, после чего чередовал победные результаты с поражениями.

Прогнозы на ФНЛ

Так в этот период столичная команда добилась трех выигрышей и дважды уходила с поля поверженной. Одно из фиаско случилось в минувшем туре — в родных стенах от «СКА-Хабаровск» 1:2.

На выезде в этом розыгрыше ФНЛ «Велес» проиграл в девяти поединках из 15 проведенных, раз сыграл вничью и пять встреч выиграл.

В первом круге эти клубы расписали между собой безголевую ничью в Москве.

Прогноз и ставка на КАМАЗ — «Велес»

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Велеса» — 2.70, победа КАМАЗа — 2.75, ничья — 3.05.

В свете борьбы за выживание КАМАЗу просто необходимо брать три очка в этой игре. Прогнозируем, что хозяева смогут это сделать, одолев середняка лиги.