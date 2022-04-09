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    Отберут ли грозненцы очки у «Зенита»?

    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз, ставки (к. 2.11) на футбол, РПЛ, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Зенит»
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    «Ахмат» — «Зенит»
    Встреча 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 9 апреля. Матч на«Ахмат Арене» начнется в 19:30 мск. «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Ахмат»

    После зимней паузы у подопечных Талалаева всего 1 победа в 5 матчах в чемпионате России (2 ничьи, 2 поражения).

    Весеннюю часть турнира «Ахмат» начал домашней победой над «Рубином» (1:2), после чего на своем поле уступил «Рубину» (1:2) и на выезде миром разошелся с «Уралом» (0:0)

    Коэффициенты матча Ахмат — Зенит

  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.67
  • Ставка
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    В последних матчах грозненцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) и на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 32 очками после 23 туров «Ахмат» занимает 7-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 29-30. Даниил Уткин забил 8 голов.

    «Зенит»

    «Зенит» взял 18 баллов в гостевых поединках в этом сезоне РПЛ и пропустил на выезде меньше всех в нынешнем розыгрыше — всего 10 голов за 11 туров.

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    • В марте питерцы дома победили «Уфу» (2:0), после чего в Самаре потерли очки в матче с «Крыльями» (1:1).

    Вернувшись домой команда Сергея Семака разгромила тульский «Арсенал» (3:0), а в последнем матче на выезде «Зенит» разошелся миром с «Сочи» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 23 туров РПЛ «Зенит» с 49 очками на первом месте. Разница мячей 53-23, Дзюба забил 10 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Зенита» — 1.76.

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    «Зенит» победил «Ахмат» в матче первого круга со счётом 3:1. В последней личной встрече на поле грозненцев в РПЛ был зафиксирован ничейный исход (2:2).

    В 4 последних домашних матчах «Ахмата» в РПЛ было забито как минимум 3 гола.
    Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.79 и ТБ 2,5 за 1.84.

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    «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Отберут ли грозненцы очки у «Зенита»?
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