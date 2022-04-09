«Ахмат»
После зимней паузы у подопечных Талалаева всего 1 победа в 5 матчах в чемпионате России (2 ничьи, 2 поражения).
Весеннюю часть турнира «Ахмат» начал домашней победой над «Рубином» (1:2), после чего на своем поле уступил «Рубину» (1:2) и на выезде миром разошелся с «Уралом» (0:0)
Коэффициенты матча Ахмат — Зенит
В последних матчах грозненцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) и на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 32 очками после 23 туров «Ахмат» занимает 7-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 29-30. Даниил Уткин забил 8 голов.
«Зенит»
«Зенит» взял 18 баллов в гостевых поединках в этом сезоне РПЛ и пропустил на выезде меньше всех в нынешнем розыгрыше — всего 10 голов за 11 туров.
В марте питерцы дома победили «Уфу» (2:0), после чего в Самаре потерли очки в матче с «Крыльями» (1:1).
Вернувшись домой команда Сергея Семака разгромила тульский «Арсенал» (3:0), а в последнем матче на выезде «Зенит» разошелся миром с «Сочи» (0:0).
После 23 туров РПЛ «Зенит» с 49 очками на первом месте. Разница мячей 53-23, Дзюба забил 10 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Зенита» — 1.76.
«Зенит» победил «Ахмат» в матче первого круга со счётом 3:1. В последней личной встрече на поле грозненцев в РПЛ был зафиксирован ничейный исход (2:2).
В 4 последних домашних матчах «Ахмата» в РПЛ было забито как минимум 3 гола.
Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок