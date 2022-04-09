Встреча 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 9 апреля. Матч на«Ахмат Арене» начнется в 19:30 мск. «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

После зимней паузы у подопечных Талалаева всего 1 победа в 5 матчах в чемпионате России (2 ничьи, 2 поражения).

Весеннюю часть турнира «Ахмат» начал домашней победой над «Рубином» (1:2), после чего на своем поле уступил «Рубину» (1:2) и на выезде миром разошелся с «Уралом» (0:0)

Коэффициенты матча Ахмат — Зенит 1 5.10 X 3.90 2 1.67 Ставка

В последних матчах грозненцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) и на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 32 очками после 23 туров «Ахмат» занимает 7-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 29-30. Даниил Уткин забил 8 голов.

«Зенит»

«Зенит» взял 18 баллов в гостевых поединках в этом сезоне РПЛ и пропустил на выезде меньше всех в нынешнем розыгрыше — всего 10 голов за 11 туров.

В марте питерцы дома победили «Уфу» (2:0), после чего в Самаре потерли очки в матче с «Крыльями» (1:1).

Вернувшись домой команда Сергея Семака разгромила тульский «Арсенал» (3:0), а в последнем матче на выезде «Зенит» разошелся миром с «Сочи» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 23 туров РПЛ «Зенит» с 49 очками на первом месте. Разница мячей 53-23, Дзюба забил 10 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Зенита» — 1.76.

«Зенит» победил «Ахмат» в матче первого круга со счётом 3:1. В последней личной встрече на поле грозненцев в РПЛ был зафиксирован ничейный исход (2:2).

В 4 последних домашних матчах «Ахмата» в РПЛ было забито как минимум 3 гола.

Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч .