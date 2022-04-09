«Гройтер Фюрт» на своём поле сыграет против «Боруссии М» в рамках 29-го тура Бундеслиги. Матч состоится 9 апреля, начало — 16:30 (мск). «Гройтер Фюрт» — «Боруссия М»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Трилистники» занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, и не уходили с него на протяжении всего чемпионата. После 27-ми туров они отстали даже от предпоследнего места на 10 пунктов. А от спасительного 15-го — на 11.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Гройтер Фюрт» 3 раза смогли одержать победу, 4 раза проиграли своим соперникам и 3 раза сыграли вничью.

В Бундеслиге «трилистники» одерживали победу еще в начале февраля в матче против «Герты» (2:1). После этого команда чередовала ничьи и поражения. В последних турах «Гройтер Фюрт» провёл два ничейных поединка с «Айнтрахтом» и «Фрайбургом», которые завершились с одинаковым счётом 0:0.

А перед этим был домашний поединок против «РБ Лейпцига» в котором «трилистники» разгромно проиграли со счётом 1:6.

«Боруссия М»

«Жеребцы» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 34 очка после 28 туров. Отрыв от зоны вылета составляет 8 баллов.

За последние 10 игр во всех турнирах «черно-белые» 4 раза проиграли своим соперникам, 3 раза смогли одержать победы и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

В чемпионате Германии «Боруссия М» в последнее время радует своих болельщиков. После выездного поражения от «Штутгарта» (3:2), «жеребцы» одержали две уверенные победы над «Гертой» и «Бохумом» с одинаковым счётом 0:2.

А в последнем туре Бундеслиги «черно-белые» обменявшись голам не определили сильнейшего в матче с «Майнцом» и разошлись со счётом 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Гройтер Фюрта» в этом матче можно поставить за 4.64, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Боруссии М» — за 1.75.

Прогноз — «Боруссия М» хоть и не слишком здорово играет в гостях, но в этой игре, пожалуй, должна выиграть. Гости очевидно посильнее соперника и, судя по двум победам в последних турах, находятся в хорошей форме. А кроме того, выигрыш по сути, гарантирует им сохранение места в Бундеслиге.

Ставка — Победа «Боруссии М» с форой (-1) за 2.25.