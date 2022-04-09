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    «Боруссия М» уверенно обыграет слабого соперника

    «Гройтер Фюрт» — «Боруссия М». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Германии, 9 апреля 2022 года

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    Маттиас Гинтер
    «Гройтер Фюрт» на своём поле сыграет против «Боруссии М» в рамках 29-го тура Бундеслиги. Матч состоится 9 апреля, начало — 16:30 (мск). «Гройтер Фюрт» — «Боруссия М»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Апреля 2022 года
    Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •  Гройтер Фюрт 16:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Гройтер Фюрт»

    «Трилистники» занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, и не уходили с него на протяжении всего чемпионата. После 27-ми туров они отстали даже от предпоследнего места на 10 пунктов. А от спасительного 15-го — на 11.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Гройтер Фюрт» 3 раза смогли одержать победу, 4 раза проиграли своим соперникам и 3 раза сыграли вничью.

    В Бундеслиге «трилистники» одерживали победу еще в начале февраля в матче против «Герты» (2:1). После этого команда чередовала ничьи и поражения. В последних турах «Гройтер Фюрт» провёл два ничейных поединка с «Айнтрахтом» и «Фрайбургом», которые завершились с одинаковым счётом 0:0.

    А перед этим был домашний поединок против «РБ Лейпцига» в котором «трилистники» разгромно проиграли со счётом 1:6.

    «Боруссия М»

    «Жеребцы» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 34 очка после 28 туров. Отрыв от зоны вылета составляет 8 баллов.

    За последние 10 игр во всех турнирах «черно-белые» 4 раза проиграли своим соперникам, 3 раза смогли одержать победы и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

    В чемпионате Германии «Боруссия М» в последнее время радует своих болельщиков. После выездного поражения от «Штутгарта» (3:2), «жеребцы» одержали две уверенные победы над «Гертой» и «Бохумом» с одинаковым счётом 0:2.

    А в последнем туре Бундеслиги «черно-белые» обменявшись голам не определили сильнейшего в матче с «Майнцом» и разошлись со счётом 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гройтер Фюрта» в этом матче можно поставить за 4.64, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Боруссии М» — за 1.75.

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    Прогноз — «Боруссия М» хоть и не слишком здорово играет в гостях, но в этой игре, пожалуй, должна выиграть. Гости очевидно посильнее соперника и, судя по двум победам в последних турах, находятся в хорошей форме. А кроме того, выигрыш по сути, гарантирует им сохранение места в Бундеслиге.

    Ставка — Победа «Боруссии М» с форой (-1) за 2.25.

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    «Гройтер Фюрт» — «Боруссия М»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия М» уверенно обыграет слабого соперника
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