ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чемпион Бразилии начнет турнир с победы

    «Толима» — «Атлетико Минейро». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Либертадорес, 7 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Толима» — «Атлетико Минейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Халк
    В первом туре группового этапа Кубка Либертадорес колумбийская «Толима» на своем поле примет бразильский «Атлетико Минейро». Игра пройдет 7 апреля, начало — в 03:00 по мск. «Толима» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Либертадорес 07 Апреля 2022 года
    Толима
  • Кубок Либертадорес
    •  Толима 03:00 Атлетико Минейро Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •

    «Толима»

    «Толима» в Клаусуре колумбийского чемпионата смогли завоевать серебряные награды, проиграв в финале плей-офф «Депортиво Кали» — 1:2 и 1:1.

    На даже данная позиция позволит «золотисто-бордовым» сразу же начать свою компанию в самом главном клубном турнире континента с группового раунда.

    последний раз команда участвовала в Кубке Либертадорес два года тому назад, но не смогла преодолеть квалификацию, проиграв тогда бразильскому «Интернасионалю».

    Все прогнозы на футбол

    К данной игре «Толима» подходит после выигрыша на внутренней арене, где она идет на данный момент на второй строке с отставанием от лидера в балл.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» в прошлом сезоне стала чемпионом Бразилии, выиграв его очень уверенно, опередив значительно ближайшего преследователя.

    В новом году «черно-белые» успели отыграть 14 поединков в различных турнирах, выиграв в 12 из них при одном фиаско и одной мировой. К данной игре они подходят с серией из семи выигрышей подряд.

  • Трансферный дайджест. 29 марта — 4 апреля
  • Расстанется ли «Реал» с бельгийским форвардом, уведут ли лучшего бомбардира у «Бенфики», уедет ли звездочка «Болоньи» в АПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • Сегодня

    • В этот период коллектив успел взять один трофей — Суперкубок Бразилии. Еще в середине февраля он по пенальти одолел «Фламенго», сыграв вничью по итогам основного времени 2:2.

    В прошлом розыгрыше Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» добрался до полуфинала, проиграв там будущему победителю в лице «Палмейраса».

    Прогноз и ставка на «Толима» — «Атлетико Минейро»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.80.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Толимы» дают — 4.91, ничья оценена — в 3.40.

    «Атлетико Минейро» существенно превосходит своего предстоящего противника в классе. Поэтому в данной паре прогнозируем выигрыш гостей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Петерборо Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Миллуолл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на четвертьфиналы Лиги чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рединг — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Толима» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион Бразилии начнет турнир с победы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры