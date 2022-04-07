«Толима»
«Толима» в Клаусуре колумбийского чемпионата смогли завоевать серебряные награды, проиграв в финале плей-офф «Депортиво Кали» — 1:2 и 1:1.
На даже данная позиция позволит «золотисто-бордовым» сразу же начать свою компанию в самом главном клубном турнире континента с группового раунда.
последний раз команда участвовала в Кубке Либертадорес два года тому назад, но не смогла преодолеть квалификацию, проиграв тогда бразильскому «Интернасионалю».
К данной игре «Толима» подходит после выигрыша на внутренней арене, где она идет на данный момент на второй строке с отставанием от лидера в балл.
«Атлетико Минейро»
«Атлетико Минейро» в прошлом сезоне стала чемпионом Бразилии, выиграв его очень уверенно, опередив значительно ближайшего преследователя.
В новом году «черно-белые» успели отыграть 14 поединков в различных турнирах, выиграв в 12 из них при одном фиаско и одной мировой. К данной игре они подходят с серией из семи выигрышей подряд.
В этот период коллектив успел взять один трофей — Суперкубок Бразилии. Еще в середине февраля он по пенальти одолел «Фламенго», сыграв вничью по итогам основного времени 2:2.
В прошлом розыгрыше Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» добрался до полуфинала, проиграв там будущему победителю в лице «Палмейраса».
Прогноз и ставка на «Толима» — «Атлетико Минейро»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.80.
На викторию «Толимы» дают — 4.91, ничья оценена — в 3.40.
«Атлетико Минейро» существенно превосходит своего предстоящего противника в классе. Поэтому в данной паре прогнозируем выигрыш гостей.