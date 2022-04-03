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    «Ньюкасл» наберет очки на поле «Тоттенхэма»?

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.36) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
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    «Тоттенхэм» не смог забить только в трех домашних матчах текущего чемпионата Англии
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
    Тоттенхэм
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.

    В марте «Тоттенхэм» провел четыре матча, в которых набрал девять очков, благодаря чему продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ньюкасл

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
    •

    Команда Антонио Конте одержала победы над «Эвертоном», «Брайтоном» и «Вест Хэмом». Исключением стала лишь гостевая встреча с «Манчестер Юнайтед», в которой «шпоры» уступили со счетом 2:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» не смог забить только в трех домашних матчах текущего чемпионата Англии.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 29-ти матчах 31 очко.

    Вопреки опасениям, «Ньюкаслу» все-таки удалось вырваться из зоны вылета. Поэтому уже
    сейчас можно сказать, что назначение Эдди Хау на пост главного тренера было максимально верным решением.

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  • 23/03/2022

    • В середине марта «Ньюкасл» проиграл на выезде «Челси» и «Эвертону». Но перед этим у «сорок» была внушительная серия без поражений — шесть побед и три ничьи.

    Интересно, что последний раз «Ньюкасл» пропускал больше одного мяча еще в середине декабря.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Ньюкасла» — за 7.00.

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    Несмотря на успехи в недавних матчах, надо признать, что «Тоттенхэм» даже с приходом Конте все равно не может похвастаться стабильностью, причем внезапные спады случаются даже в домашних матчах.

    И с учетом того, что «Ньюкасл» здорово проводит вторую часть сезона, от ставки на победу хозяев лучше воздержаться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

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    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» наберет очки на поле «Тоттенхэма»?
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