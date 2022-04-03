«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.

В марте «Тоттенхэм» провел четыре матча, в которых набрал девять очков, благодаря чему продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ньюкасл 1 1.50 X 4.30 2 6.60 Ставка

Команда Антонио Конте одержала победы над «Эвертоном», «Брайтоном» и «Вест Хэмом». Исключением стала лишь гостевая встреча с «Манчестер Юнайтед», в которой «шпоры» уступили со счетом 2:3.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» не смог забить только в трех домашних матчах текущего чемпионата Англии.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 29-ти матчах 31 очко.

Вопреки опасениям, «Ньюкаслу» все-таки удалось вырваться из зоны вылета. Поэтому уже

сейчас можно сказать, что назначение Эдди Хау на пост главного тренера было максимально верным решением.

В середине марта «Ньюкасл» проиграл на выезде «Челси» и «Эвертону». Но перед этим у «сорок» была внушительная серия без поражений — шесть побед и три ничьи.

Интересно, что последний раз «Ньюкасл» пропускал больше одного мяча еще в середине декабря.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Ньюкасла» — за 7.00.

Несмотря на успехи в недавних матчах, надо признать, что «Тоттенхэм» даже с приходом Конте все равно не может похвастаться стабильностью, причем внезапные спады случаются даже в домашних матчах.

И с учетом того, что «Ньюкасл» здорово проводит вторую часть сезона, от ставки на победу хозяев лучше воздержаться.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.