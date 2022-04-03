«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.
В марте «Тоттенхэм» провел четыре матча, в которых набрал девять очков, благодаря чему продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ньюкасл
Команда Антонио Конте одержала победы над «Эвертоном», «Брайтоном» и «Вест Хэмом». Исключением стала лишь гостевая встреча с «Манчестер Юнайтед», в которой «шпоры» уступили со счетом 2:3.
«Тоттенхэм» не смог забить только в трех домашних матчах текущего чемпионата Англии.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 29-ти матчах 31 очко.
Вопреки опасениям, «Ньюкаслу» все-таки удалось вырваться из зоны вылета. Поэтому уже
сейчас можно сказать, что назначение Эдди Хау на пост главного тренера было максимально верным решением.
В середине марта «Ньюкасл» проиграл на выезде «Челси» и «Эвертону». Но перед этим у «сорок» была внушительная серия без поражений — шесть побед и три ничьи.
Интересно, что последний раз «Ньюкасл» пропускал больше одного мяча еще в середине декабря.
Прогноз и ставка
На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Ньюкасла» — за 7.00.
Несмотря на успехи в недавних матчах, надо признать, что «Тоттенхэм» даже с приходом Конте все равно не может похвастаться стабильностью, причем внезапные спады случаются даже в домашних матчах.
И с учетом того, что «Ньюкасл» здорово проводит вторую часть сезона, от ставки на победу хозяев лучше воздержаться.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.