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    Продолжит ли «Лос-Анджелес» набирать очки

    «Орландо» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.92) и ставки на футбол, МЛС, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Лос-Анджелес»
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    Карлос Вела
    3 апреля на «Эксплория Стэдиум» «Орландо» примет «Лос-Анджелес» в рамках матча регулярного чемпионата МЛС. Начало встречи в 02:30 мск. «Орландо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 03 Апреля 2022 года
    Орландо Сити
  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    «Орландо»

    За 5 туров «Орландо» прописался на 4 строчке в таблице Востока и сейчас он имеет 8 набранных баллов.

    «Горожане» выиграли только в двух из пяти матчей нового сезона. Они обыграли «Гэлакси» (1:0) и «Монреаль» (2:0).

    Коэффициенты матча Орландо Сити — Лос-Анджелес

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    Помимо этого команда проиграла 1:2 «Цинциннати», а также добыла ничью в поединках с «Чикаго» (0:0) и «Портлендом» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В домашних стенах «Орландо» одержал только одну победу в пяти выступлениях.

    «Лос-Анджелес»

    У гостей 10 очков и первое место на Западе. При этом они провели на игру меньше.

    «Лос-Анжелес» одержал 3 победы и раз сыграл вничью. На старте сезона команда разгромила «Колорадо» 3:0, после чего разошлась миром с «Портлендом» (1:1).

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    • Далее дела пошли стабильнее, так как «черно-золотистые» выиграли две встречи подряд, одолев «Интер» (2:0) и «Ванкувер» (3:1).

    Под вопросом участие основного защитника Франко Эскобара.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают практически равные котировки на победу команд в матче — 2.55 и 2.70 соответственно. На ничью они дают возможность поставить с коэффициентом 3.40.

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    Скорее всего, такие коэффициенты обусловлены домашним статусом «Орландо». На деле же результаты «Лос-Анджелеса» куда интереснее. Гости с Западной конференции лидируют в своей таблице и имеют большее количество очков за меньший отрезок сезона.

    Мы рекомендуем поставить на победу «Лос-Анджелеса» с форой 0 за 1.92.

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    «Орландо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Лос-Анджелес» набирать очки
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