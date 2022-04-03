3 апреля на «Эксплория Стэдиум» «Орландо» примет «Лос-Анджелес» в рамках матча регулярного чемпионата МЛС. Начало встречи в 02:30 мск. «Орландо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

За 5 туров «Орландо» прописался на 4 строчке в таблице Востока и сейчас он имеет 8 набранных баллов.

«Горожане» выиграли только в двух из пяти матчей нового сезона. Они обыграли «Гэлакси» (1:0) и «Монреаль» (2:0).

Коэффициенты матча Орландо Сити — Лос-Анджелес 1 2.50 X 3.40 2 2.75 Ставка

Помимо этого команда проиграла 1:2 «Цинциннати», а также добыла ничью в поединках с «Чикаго» (0:0) и «Портлендом» (1:1).

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В домашних стенах «Орландо» одержал только одну победу в пяти выступлениях.

«Лос-Анджелес»

У гостей 10 очков и первое место на Западе. При этом они провели на игру меньше.

«Лос-Анжелес» одержал 3 победы и раз сыграл вничью. На старте сезона команда разгромила «Колорадо» 3:0, после чего разошлась миром с «Портлендом» (1:1).

Далее дела пошли стабильнее, так как «черно-золотистые» выиграли две встречи подряд, одолев «Интер» (2:0) и «Ванкувер» (3:1).

Под вопросом участие основного защитника Франко Эскобара.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают практически равные котировки на победу команд в матче — 2.55 и 2.70 соответственно. На ничью они дают возможность поставить с коэффициентом 3.40.

Скорее всего, такие коэффициенты обусловлены домашним статусом «Орландо». На деле же результаты «Лос-Анджелеса» куда интереснее. Гости с Западной конференции лидируют в своей таблице и имеют большее количество очков за меньший отрезок сезона.

Мы рекомендуем поставить на победу «Лос-Анджелеса» с форой 0 за 1.92.