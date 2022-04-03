«Ювентус»
«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.
Еще совсем недавно сезон «Ювентуса» был близок к очередной катастрофе. Но прямо сейчас нельзя исключать, что в последних турах «Старая синьора» будет бороться за Скудетто — отставание от идущего первым «Милана» составляет лишь семь очков.
Коэффициенты матча Ювентус — Интер
«Ювентус» ни разу не проиграл в 16-ти предыдущих матчах чемпионата Италии. Победная серия команды Массимилиано Аллегри составляет четыре матча.
Единственным большим разочарованием стал недавний вылет из Лиги чемпионов.
«Ювентус» в середине марта проиграл на своем поле «Вильярреалу» со счетом 0:3. Но тут все равно надо сделать важное уточнение: неприятное поражение от испанцев — всего лишь стечение обстоятельств, по игре бьянконери были ни чуть не хуже.
«Интер»
«Интер» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 60 очков.
«Интер» в прошлом месяце тоже завершил борьбу в Лиге чемпионов. Несмотря на гостевую победу, нерадзурри уступили «Ливерпулю» по сумме двух матчей.
Но настоящим разочарованием стали недавние результаты «Интера» в чемпионате. В семи предыдущих матчах команда Симоне Индзаги одержала только одну победу.
При этом «Интер» на данном отрезке проиграл «Милану» и «Сассуоло», а также не смог победить барахтающуюся внизу таблицы «Дженоа» (0:0).
«Интер» забивал больше одного мяча только в одном из девяти предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Интера» — за 2.62.
В первом круге матч между этими командами завершился вничью 1:1. Кроме того, в начале года «Интер» и «Ювентус» встречались в рамках Суперкубка Италии. В основное время снова была ничья 1:1, а в овертайме «Интер» вырвал победу буквально за полминуты до финального свистка.
И сейчас тоже крайне сложно отдать кому-то предпочтение. Тем более после паузы на матчи сборных. Будет борьба, по итогам которой результат больше всех может порадовать «Милан».
Ставка — ничья за 3.42.
Ставки на голы и тоталы в данном случае лучше не трогать. В плане результативности «Интер» и «Ювентус» могут разочаровать.