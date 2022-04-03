«Ювентус» сыграет на своем поле с миланским «Интером» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.

Еще совсем недавно сезон «Ювентуса» был близок к очередной катастрофе. Но прямо сейчас нельзя исключать, что в последних турах «Старая синьора» будет бороться за Скудетто — отставание от идущего первым «Милана» составляет лишь семь очков.

Коэффициенты матча Ювентус — Интер 1 2.85 X 3.30 2 2.50 Ставка

«Ювентус» ни разу не проиграл в 16-ти предыдущих матчах чемпионата Италии. Победная серия команды Массимилиано Аллегри составляет четыре матча.

Все прогнозы на Серию А

Единственным большим разочарованием стал недавний вылет из Лиги чемпионов.

«Ювентус» в середине марта проиграл на своем поле «Вильярреалу» со счетом 0:3. Но тут все равно надо сделать важное уточнение: неприятное поражение от испанцев — всего лишь стечение обстоятельств, по игре бьянконери были ни чуть не хуже.

«Интер»

«Интер» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 60 очков.

«Интер» в прошлом месяце тоже завершил борьбу в Лиге чемпионов. Несмотря на гостевую победу, нерадзурри уступили «Ливерпулю» по сумме двух матчей.

Но настоящим разочарованием стали недавние результаты «Интера» в чемпионате. В семи предыдущих матчах команда Симоне Индзаги одержала только одну победу.

При этом «Интер» на данном отрезке проиграл «Милану» и «Сассуоло», а также не смог победить барахтающуюся внизу таблицы «Дженоа» (0:0).

«Интер» забивал больше одного мяча только в одном из девяти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Интера» — за 2.62.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью 1:1. Кроме того, в начале года «Интер» и «Ювентус» встречались в рамках Суперкубка Италии. В основное время снова была ничья 1:1, а в овертайме «Интер» вырвал победу буквально за полминуты до финального свистка.

И сейчас тоже крайне сложно отдать кому-то предпочтение. Тем более после паузы на матчи сборных. Будет борьба, по итогам которой результат больше всех может порадовать «Милан».

Ставка — ничья за 3.42.

Ставки на голы и тоталы в данном случае лучше не трогать. В плане результативности «Интер» и «Ювентус» могут разочаровать.