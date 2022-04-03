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    Битва за шесть баллов будет результативной

    «Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Германии, 3 апреля 2022 года

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    «Вольфсбург»
    В воскресенье, 3 апреля, в 28-м туре первой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «Вольфсбург». Начало встречи намечено на 16:30 по мск. «Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Апреля 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент расположился на 15-м месте, имея в своем активе 26 баллов. Опасную зону коллектив опережает только по дополнительным показателям.

    В шести предыдущих турах первенства страны «фуггеры» два раза побеждали, три поединка еще они проиграли и еще однажды расписали мировой результат, поделив дома очки с дортмундской «Боруссией» 1:1.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Вольфсбург

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
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    В минувшем игровом дне первенства команда на выезде потерпела фиаско от «Штутгарта» со счетом 2:3, а перед этим на выезде минимально обыграла «Арминию» 1:0.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В текущем чемпионате «Аугсбург» на своем поле пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по четыре раза, разница мячей тоже почти равная — 17:19.

    «Вольфсбург»

    За шесть туров до завершения чемпионата Германии «Вольфсбург» идет на 12-м месте, имея в своем активе 31 очко, и опережает опасную зону всего лишь на пять баллов.

    В семи предыдущих турах Бундеслиги коллектив трижды добивался викторий, раз разошелся миром и три раза уходил с поля поверженным. Причем две из этих неудач пришлись на минувшие две игры.

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  • 31/03/2022

    • В своей последней проведенной встрече «волки» уступили в родных стенах леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они потерпели фиаско в гостях от «Фрайбурга» 2:3.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Вольфсбург» проиграл семь матчей из 13, четыре раза он смог победить и два поединка завершил мировыми исходами.

    «Вольфсбург» выиграл у «Аугсбурга» в трех из четырех последних играх при одной ничьей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.42.

    Турнирная ситуация такова, что в этом матче обоих коллективов устроит только победа. Так что ждем от них активных действий в атаке и не один забитый мяч.

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    «Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Битва за шесть баллов будет результативной
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