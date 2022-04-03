В воскресенье, 3 апреля, в 28-м туре первой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «Вольфсбург». Начало встречи намечено на 16:30 по мск. «Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент расположился на 15-м месте, имея в своем активе 26 баллов. Опасную зону коллектив опережает только по дополнительным показателям.

В шести предыдущих турах первенства страны «фуггеры» два раза побеждали, три поединка еще они проиграли и еще однажды расписали мировой результат, поделив дома очки с дортмундской «Боруссией» 1:1.

Коэффициенты матча Аугсбург — Вольфсбург 1 2.95 X 3.30 2 2.40 Ставка

В минувшем игровом дне первенства команда на выезде потерпела фиаско от «Штутгарта» со счетом 2:3, а перед этим на выезде минимально обыграла «Арминию» 1:0.

Календарь и таблица Бундеслиги

В текущем чемпионате «Аугсбург» на своем поле пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по четыре раза, разница мячей тоже почти равная — 17:19.

«Вольфсбург»

За шесть туров до завершения чемпионата Германии «Вольфсбург» идет на 12-м месте, имея в своем активе 31 очко, и опережает опасную зону всего лишь на пять баллов.

В семи предыдущих турах Бундеслиги коллектив трижды добивался викторий, раз разошелся миром и три раза уходил с поля поверженным. Причем две из этих неудач пришлись на минувшие две игры.

В своей последней проведенной встрече «волки» уступили в родных стенах леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они потерпели фиаско в гостях от «Фрайбурга» 2:3.

Вне родных стен в текущем первенстве «Вольфсбург» проиграл семь матчей из 13, четыре раза он смог победить и два поединка завершил мировыми исходами.

«Вольфсбург» выиграл у «Аугсбурга» в трех из четырех последних играх при одной ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.50.

На викторию «Аугсбурга» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.42.

Турнирная ситуация такова, что в этом матче обоих коллективов устроит только победа. Так что ждем от них активных действий в атаке и не один забитый мяч.