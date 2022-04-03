«Аугсбург»
«Аугсбург» в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент расположился на 15-м месте, имея в своем активе 26 баллов. Опасную зону коллектив опережает только по дополнительным показателям.
В шести предыдущих турах первенства страны «фуггеры» два раза побеждали, три поединка еще они проиграли и еще однажды расписали мировой результат, поделив дома очки с дортмундской «Боруссией» 1:1.
Коэффициенты матча Аугсбург — Вольфсбург
В минувшем игровом дне первенства команда на выезде потерпела фиаско от «Штутгарта» со счетом 2:3, а перед этим на выезде минимально обыграла «Арминию» 1:0.
Календарь и таблица Бундеслиги
В текущем чемпионате «Аугсбург» на своем поле пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по четыре раза, разница мячей тоже почти равная — 17:19.
«Вольфсбург»
За шесть туров до завершения чемпионата Германии «Вольфсбург» идет на 12-м месте, имея в своем активе 31 очко, и опережает опасную зону всего лишь на пять баллов.
В семи предыдущих турах Бундеслиги коллектив трижды добивался викторий, раз разошелся миром и три раза уходил с поля поверженным. Причем две из этих неудач пришлись на минувшие две игры.
В своей последней проведенной встрече «волки» уступили в родных стенах леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они потерпели фиаско в гостях от «Фрайбурга» 2:3.
Вне родных стен в текущем первенстве «Вольфсбург» проиграл семь матчей из 13, четыре раза он смог победить и два поединка завершил мировыми исходами.
«Вольфсбург» выиграл у «Аугсбурга» в трех из четырех последних играх при одной ничьей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.50.
На викторию «Аугсбурга» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.42.
Турнирная ситуация такова, что в этом матче обоих коллективов устроит только победа. Так что ждем от них активных действий в атаке и не один забитый мяч.