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    Продолжит ли «Енисей» свой победный ход?

    «Томь» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, ФНЛ, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Томь» — «Енисей»
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    «Енисей»
    2 апреля в Томске на стадионе «Труд» местный клуб «Томь» сыграет против красноярского «Енисея» в 30-м туре ФНЛ. Начало игры запланировано на 12:00 по Москве. «Томь» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2022 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 12:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Томь»

    С 37 зачетными пунктами «Томь» расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице первой российской лиги. От опасной зоны команда оторвалась на пять баллов.

    Коллектив из Томска слабо провел концовку осенней части первенства, выдав 3-матчевую безвыигрышную серию, а вот межсезонные спарринги он провел весьма неплохо.

    Коэффициенты матча Томь — Енисей

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Вторую же часть чемпионата «сибиряки» начали с двух выигрышей подряд, но после этого в последующих двух турах они только проигрывали, уступив дома 1:2 «Краснодару-2» и 2:5 московскому «Торпедо».

    Календарь и таблица ФНЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ «Томь» набрала 25 очков из 37, семь раз победив при четырех мировых исходах и таком же количестве поражений.

    «Енисей»

    «Енисей» еще вполне может побороться за повышение в классе. Сейчас он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два пункта.

    В официальных поединках красноярцы не знают горечи поражений на протяжении десяти игр, выиграв в данном периоде девять из них при одном мировом результате.

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  • 27/03/2022

    • Все поединки 2022 годе клуб выиграл. Начал он с разгрома московского «Локомотива» 4:0 в Кубке России, после чего выиграл и четыре поединка первенства, правда, все с разницей в один мяч.

    Из 16 выездных встреч текущего чемпионата «Енисей» проиграл в половине из них, шесть матчей он еще выиграл и дважды расписал мировые.

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    «Томь» выиграла у «Енисея» выиграла в трех последних очных поединках, в том числе и в первом круге в Красноярске — 3:2.

    Прогноз и ставка на «Томь» — «Енисей»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Енисея» — 2.43, победа «Томи» — 2.93, ничья — 3.30.

    «Енисей» набрал просто крейсерский ход, выигрывая только в последнее время. Прогнозируем, что и данном сражении его победная серия будет продлена.

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    «Томь» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Енисей» свой победный ход?
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