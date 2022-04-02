«Томь»
С 37 зачетными пунктами «Томь» расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице первой российской лиги. От опасной зоны команда оторвалась на пять баллов.
Коллектив из Томска слабо провел концовку осенней части первенства, выдав 3-матчевую безвыигрышную серию, а вот межсезонные спарринги он провел весьма неплохо.
Коэффициенты матча Томь — Енисей
Вторую же часть чемпионата «сибиряки» начали с двух выигрышей подряд, но после этого в последующих двух турах они только проигрывали, уступив дома 1:2 «Краснодару-2» и 2:5 московскому «Торпедо».
В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ «Томь» набрала 25 очков из 37, семь раз победив при четырех мировых исходах и таком же количестве поражений.
«Енисей»
«Енисей» еще вполне может побороться за повышение в классе. Сейчас он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два пункта.
В официальных поединках красноярцы не знают горечи поражений на протяжении десяти игр, выиграв в данном периоде девять из них при одном мировом результате.
Все поединки 2022 годе клуб выиграл. Начал он с разгрома московского «Локомотива» 4:0 в Кубке России, после чего выиграл и четыре поединка первенства, правда, все с разницей в один мяч.
Из 16 выездных встреч текущего чемпионата «Енисей» проиграл в половине из них, шесть матчей он еще выиграл и дважды расписал мировые.
«Томь» выиграла у «Енисея» выиграла в трех последних очных поединках, в том числе и в первом круге в Красноярске — 3:2.
Прогноз и ставка на «Томь» — «Енисей»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Енисея» — 2.43, победа «Томи» — 2.93, ничья — 3.30.
«Енисей» набрал просто крейсерский ход, выигрывая только в последнее время. Прогнозируем, что и данном сражении его победная серия будет продлена.