2 апреля в Томске на стадионе «Труд» местный клуб «Томь» сыграет против красноярского «Енисея» в 30-м туре ФНЛ. Начало игры запланировано на 12:00 по Москве. «Томь» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

С 37 зачетными пунктами «Томь» расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице первой российской лиги. От опасной зоны команда оторвалась на пять баллов.

Коллектив из Томска слабо провел концовку осенней части первенства, выдав 3-матчевую безвыигрышную серию, а вот межсезонные спарринги он провел весьма неплохо.

Коэффициенты матча Томь — Енисей 1 2.95 X 3.30 2 2.45 Ставка

Вторую же часть чемпионата «сибиряки» начали с двух выигрышей подряд, но после этого в последующих двух турах они только проигрывали, уступив дома 1:2 «Краснодару-2» и 2:5 московскому «Торпедо».

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ «Томь» набрала 25 очков из 37, семь раз победив при четырех мировых исходах и таком же количестве поражений.

«Енисей»

«Енисей» еще вполне может побороться за повышение в классе. Сейчас он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два пункта.

В официальных поединках красноярцы не знают горечи поражений на протяжении десяти игр, выиграв в данном периоде девять из них при одном мировом результате.

Все поединки 2022 годе клуб выиграл. Начал он с разгрома московского «Локомотива» 4:0 в Кубке России, после чего выиграл и четыре поединка первенства, правда, все с разницей в один мяч.

Из 16 выездных встреч текущего чемпионата «Енисей» проиграл в половине из них, шесть матчей он еще выиграл и дважды расписал мировые.

«Томь» выиграла у «Енисея» выиграла в трех последних очных поединках, в том числе и в первом круге в Красноярске — 3:2.

Прогноз и ставка на «Томь» — «Енисей»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Енисея» — 2.43, победа «Томи» — 2.93, ничья — 3.30.

«Енисей» набрал просто крейсерский ход, выигрывая только в последнее время. Прогнозируем, что и данном сражении его победная серия будет продлена.