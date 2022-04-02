В 31-м туре итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле примет «Торино». Поединок пройдет 2 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Салернитана» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 28 поединков. В этом сезоне команда смогла забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустила — 65.

За последние 11 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 5 раз проиграла и 5 раз не смогла определить сильнейшего со своими соперниками.

Коэффициенты матча Салернитана — Торино 1 4.20 X 3.50 2 1.88 Ставка

В последнее время в Серии А «гранатовые» довольствуются ничейными результатами и только таким образом зарабатывают хоть какие-то очки.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива серия поражений из девяти поединков без побед.

«Торино»

С 35 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.

Вот уже восемь туров чемпионата «Быки» обходятся без побед. В этот период они четырежды сыграли вничью и в четырех случаях проиграли.

В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» проиграли на выезде «Дженоа» 0:2, а игровым днем ранее они расписали домашнюю мировую с «Интером», сыграв 1:1.

В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, туринский коллектив потерпел одно поражение — как раз от «Грифонов».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наш прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.