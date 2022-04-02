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    Вернется ли «Торино» на победный путь?

    «Салернитана» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Италии, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Торино»
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    «Торино» идет на 11 месте
    В 31-м туре итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле примет «Торино». Поединок пройдет 2 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Салернитана» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Апреля 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 21:45 Торино Торино
  • Турин
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    «Салернитана»

    «Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 28 поединков. В этом сезоне команда смогла забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустила — 65.

    За последние 11 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 5 раз проиграла и 5 раз не смогла определить сильнейшего со своими соперниками.

    Коэффициенты матча Салернитана — Торино

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.88
  • Ставка
    •

    В последнее время в Серии А «гранатовые» довольствуются ничейными результатами и только таким образом зарабатывают хоть какие-то очки.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива серия поражений из девяти поединков без побед.

    «Торино»

    С 35 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.

    Вот уже восемь туров чемпионата «Быки» обходятся без побед. В этот период они четырежды сыграли вничью и в четырех случаях проиграли.

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    • В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» проиграли на выезде «Дженоа» 0:2, а игровым днем ранее они расписали домашнюю мировую с «Интером», сыграв 1:1.

    В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, туринский коллектив потерпел одно поражение — как раз от «Грифонов».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наш прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

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    «Салернитана» — «Торино»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Торино» на победный путь?
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