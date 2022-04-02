«Салернитана»
«Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 28 поединков. В этом сезоне команда смогла забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустила — 65.
За последние 11 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 5 раз проиграла и 5 раз не смогла определить сильнейшего со своими соперниками.
Коэффициенты матча Салернитана — Торино
В последнее время в Серии А «гранатовые» довольствуются ничейными результатами и только таким образом зарабатывают хоть какие-то очки.
На сегодня у коллектива серия поражений из девяти поединков без побед.
«Торино»
С 35 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.
Вот уже восемь туров чемпионата «Быки» обходятся без побед. В этот период они четырежды сыграли вничью и в четырех случаях проиграли.
В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» проиграли на выезде «Дженоа» 0:2, а игровым днем ранее они расписали домашнюю мировую с «Интером», сыграв 1:1.
В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, туринский коллектив потерпел одно поражение — как раз от «Грифонов».
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.
Наш прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.