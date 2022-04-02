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    «Ростов» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставки (к. 1.76) на футбол, РПЛ, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Нижний Новгород»
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    Александр Кержаков
    Встреча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Нижним Новгородом» состоится 2 апреля. Матч начнется в 16:30 мск. «Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. Кубок
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    «Ростов»

    Весеннюю часть сезона ростовчане из-за режима ЧС в регионе начале позже прочих, дома уступив «Сочи» (0:1) и продлив свою серию без побед до 5 матчей в РПЛ.

    После этого на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

    Коэффициенты матча Ростов — Нижний Новгород

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    Возвращение специалисту удалось — сначала «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» (2:1), а потом в Москве упустил победу над «Динамо» (1:1) из-за пенальти на 90-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 21 матча «Ростов» с 22 очками на 12-м месте. Разница мячей 33-38, Дмитрий Полоз забил 10 голов.

    «Нижний Новгород»

    Подопечные Александра Кержакова начали весеннюю часть турнира с домашней победы над «Уралом» (1:0) в РПЛ, после чего в Кубке России были разгромлены «Динамо» со счетом 0:3.

    Затем нижегородцы в чемпионате России на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом поделили очки с «Уфой» (0:0).

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  • 29/03/2022

    • В последнем матче «Нижний Новгород» на своем поле поделил очки со «Спартаком», во втором тайме обменявшись голами с разницей в минуту — 1:1.

    После 22 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 24 очками на 11-м месте. Разница мячей 20-32, Николай Калинский забил 6 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Нижнего Новгорода» — 5.20.

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    В первом круге «Ростов» вырвал волевую победу у нижегородцев благодаря автоголу, который стал вторым в этом матче — 1:2.

    Нижегородцы мало пропускают в последних матчах, но забивают еще меньше. Прогнозируем, что «Ростов» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.62 и ТМ 2,5 за 1.60.

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    «Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Обгонит ли Карпин Кержакова в турнирной таблице?
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