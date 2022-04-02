Встреча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Нижним Новгородом» состоится 2 апреля. Матч начнется в 16:30 мск. «Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Весеннюю часть сезона ростовчане из-за режима ЧС в регионе начале позже прочих, дома уступив «Сочи» (0:1) и продлив свою серию без побед до 5 матчей в РПЛ.

После этого на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

Коэффициенты матча Ростов — Нижний Новгород 1 1.68 X 3.60 2 5.50 Ставка

Возвращение специалисту удалось — сначала «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» (2:1), а потом в Москве упустил победу над «Динамо» (1:1) из-за пенальти на 90-й минуте.

Календарь и таблица РПЛ

После 21 матча «Ростов» с 22 очками на 12-м месте. Разница мячей 33-38, Дмитрий Полоз забил 10 голов.

«Нижний Новгород»

Подопечные Александра Кержакова начали весеннюю часть турнира с домашней победы над «Уралом» (1:0) в РПЛ, после чего в Кубке России были разгромлены «Динамо» со счетом 0:3.

Затем нижегородцы в чемпионате России на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом поделили очки с «Уфой» (0:0).

В последнем матче «Нижний Новгород» на своем поле поделил очки со «Спартаком», во втором тайме обменявшись голами с разницей в минуту — 1:1.

После 22 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 24 очками на 11-м месте. Разница мячей 20-32, Николай Калинский забил 6 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Нижнего Новгорода» — 5.20.

В первом круге «Ростов» вырвал волевую победу у нижегородцев благодаря автоголу, который стал вторым в этом матче — 1:2.

Нижегородцы мало пропускают в последних матчах, но забивают еще меньше. Прогнозируем, что «Ростов» не проиграет низовой матч .