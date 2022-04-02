«Твенте» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:45 мск. «Твенте» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Твенте»

«Тюккерсы» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов набрав 54 очка за 27 матчей. Отставание от расположившегося выше «Фейеноорда» составляет всего один балл.

За последние 10 игр во всех турнирах «красные» 6 раз не оставляли шансов своим соперникам и обыгрывали их, три раза уступили и однажды сыграли вничью.

Коэффициенты матча Твенте — ПСВ 1 4.50 X 3.65 2 1.80 Ставка

На сегодня у «Твенте» серия в четыре победы кряду в официальных играх, одолев «Ваалвейк» (2:1), «Камбур» (1:0), АЗ (1:0) и «Зволле» (1:0).

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В последнем матче, который был товарищеским, энсхедцы потерпели разгром от «Фортуны» Дюссельдорф (0:4).

ПСВ

В национальном чемпионате ПСВ находится на втором месте. Отставание от лидера «Аякса» измеряется всего двумя очками.

Вот только 31 пропущенный мяч в 27 матчах — отвратительный показатель. Притом, что атака действует неплохо — 67 голов.

На сегодня у коллектива серия из 12 поединков без поражений при 10 победах и двух ничьих.

Эйндховенцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях. Например, отметим Коди Гакпо, способного как создать, так и реализовать момент.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.