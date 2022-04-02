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    Отберет ли «Твенте» очки у ПСВ

    «Твенте» — ПСВ. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Эредивизия, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — ПСВ
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    ПСВ идет на втором месте
    «Твенте» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:45 мск. «Твенте» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 02 Апреля 2022 года
    Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Твенте 19:45 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Твенте»

    «Тюккерсы» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов набрав 54 очка за 27 матчей. Отставание от расположившегося выше «Фейеноорда» составляет всего один балл.

    За последние 10 игр во всех турнирах «красные» 6 раз не оставляли шансов своим соперникам и обыгрывали их, три раза уступили и однажды сыграли вничью.

    Коэффициенты матча Твенте — ПСВ

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    На сегодня у «Твенте» серия в четыре победы кряду в официальных играх, одолев «Ваалвейк» (2:1), «Камбур» (1:0), АЗ (1:0) и «Зволле» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    В последнем матче, который был товарищеским, энсхедцы потерпели разгром от «Фортуны» Дюссельдорф (0:4).

    ПСВ

    В национальном чемпионате ПСВ находится на втором месте. Отставание от лидера «Аякса» измеряется всего двумя очками.

    Вот только 31 пропущенный мяч в 27 матчах — отвратительный показатель. Притом, что атака действует неплохо — 67 голов.

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  • 30/03/2022

    • На сегодня у коллектива серия из 12 поединков без поражений при 10 победах и двух ничьих.

    Эйндховенцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях. Например, отметим Коди Гакпо, способного как создать, так и реализовать момент.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Твенте» — ПСВ: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Твенте» очки у ПСВ
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