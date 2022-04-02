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    Успел ли «Реал» прийти в себя после позора в Эль Класико?

    «Сельта» — «Реал» Мадрид. Прогноз, ставки (к. 1.99) на футбол, чемпионат Испании, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Реал» Мадрид
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    «Реал» в предыдущем матче проиграл «Барселоне» со счетом 0:4
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Апреля 2022 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 19:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Сельта»

    «Сельта» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 36 очков.

    В марте «Сельта» провела три матча и одержала одну победу. В начале месяца клуб из Виго выиграл на своем поле у «Мальорки» со счетом 4:3. Автором дубля стал Яго Аспас, который в текущем чемпионате забил 13 мячей.

    Коэффициенты матча Сельта — Реал Мадрид

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
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    После этого команда Эдуардо Коудета потерпела поражение от «Вильярреала» и сыграла вничью с «Бетисом».

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    «Сельта» ни разу не проиграла в шести предыдущих матчах на своем поле (четыре победы и две ничьи).

    «Реал»

    «Реал» тем временем находится на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

    Минимальная интрига по-прежнему сохраняется, но при этом сложно представить, что «Мадрид» упустит шикарную возможность стать чемпионом.

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  • 26/03/2022

    • Положение «Реала» могло быть еще более комфортным, но как раз перед паузой на матчи сборных команда Карло Анчелотти с треском проиграла «Барселоне». Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась сокрушительным поражением со счетом 0:4.

    Без сомнений, это был худший матч «Реала» в текущем сезоне.

    Возможно, «Реал» слегка расслабился после серии ярких побед, в том числе над «Пари Сен-Жермен» (3:1). Так или иначе, игра против «Барсы» должна была отрезвить футболистов «Мадрида».

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Реала» — за 1.99.

    Унизительное поражение «Реала» в Эль Класико — ключевой нюанс в контексте предстоящего матча. Теперь лидер сезона точно знает, что расслаблять рано.

    Ставка — победа «Реала» за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.

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    «Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Успел ли «Реал» прийти в себя после позора в Эль Класико?
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