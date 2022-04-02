Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 36 очков.

В марте «Сельта» провела три матча и одержала одну победу. В начале месяца клуб из Виго выиграл на своем поле у «Мальорки» со счетом 4:3. Автором дубля стал Яго Аспас, который в текущем чемпионате забил 13 мячей.

Коэффициенты матча Сельта — Реал Мадрид 1 4.00 X 3.65 2 1.90 Ставка

После этого команда Эдуардо Коудета потерпела поражение от «Вильярреала» и сыграла вничью с «Бетисом».

Все прогнозы на футбол

«Сельта» ни разу не проиграла в шести предыдущих матчах на своем поле (четыре победы и две ничьи).

«Реал»

«Реал» тем временем находится на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Минимальная интрига по-прежнему сохраняется, но при этом сложно представить, что «Мадрид» упустит шикарную возможность стать чемпионом.

Положение «Реала» могло быть еще более комфортным, но как раз перед паузой на матчи сборных команда Карло Анчелотти с треском проиграла «Барселоне». Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась сокрушительным поражением со счетом 0:4.

Без сомнений, это был худший матч «Реала» в текущем сезоне.

Возможно, «Реал» слегка расслабился после серии ярких побед, в том числе над «Пари Сен-Жермен» (3:1). Так или иначе, игра против «Барсы» должна была отрезвить футболистов «Мадрида».

Прогноз и ставка

На «Сельту» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Реала» — за 1.99.

Унизительное поражение «Реала» в Эль Класико — ключевой нюанс в контексте предстоящего матча. Теперь лидер сезона точно знает, что расслаблять рано.

Ставка — победа «Реала» за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.