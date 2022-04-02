В Леверкузене на «Бай Арене» в 28-м туре Бундеслиги сойдутся «Байер» и берлинская «Герта». Игра состоится 2 апреля и начнется в 16:30 по мск. «Байер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

С 48 набранными баллами «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. На чемпионство он не претендует, а пятую позицию обходит на три балла, так что еще не гарантировал себе билет в ЛЧ.

«Аптекари» в рамках чемпионата страны выиграли шесть встреч из последних десяти. Одна из этих викторий была в прошлом игровом дне на выезде над «Вольфсбургом» — 2:0.

Коэффициенты матча Байер — Герта 1 1.40 X 5.00 2 7.10 Ставка

Туром ранее клуб из Леверкузена потерпел домашнее фиаско от «Кельна» со счетом 0:1, а между этим поединком успел отыграть в 1/8 Лиги Европы с итальянской «Аталантой», дважды ей проиграв — 0:1 и 2:3.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных стенах в текущем чемпионате «Байер» одержал семь викторий в 13 поединках, два раза он еще сыграл вничью и потерпел четыре неудачи.

«Герта»

С 23 набранными очками «Герта» находится в зоне переходных. Однако безопасной строке она уступает только по дополнительным показателям.

После того как в позапрошлом туре «Старая Дама» проиграли со счетом 0:2 в гостях «Боруссии» М и безвыигрышная серия продлилась до девяти встреч, был уволен главный тренер, а ему на смену пришел Феликс Магат.

И в первой же игре под руководством «Железного Феликса» берлинцы смогли на своем поле разгромить стремящийся в Лиги чемпионов «Хоффенхайм», выиграв со счетом 3:0.

В текущем розыгрыше Бундеслиги «Герта» на выезде проиграла в девяти из 13 проведенных встреч, а также по два раза побеждала и играла вничью.

«Герта» не проигрывает «Байеру» на протяжении пяти последних матчей, трижды выиграв за этот период.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.44.

На викторию «Герты» дают — 7.20, ничья оценена — в 5.15.

Так как у берлинцев новый наставник и они удачно в последнее время играют с «аптекарями», то рискнем здесь поставить на непроигрыш приезжего коллектива.