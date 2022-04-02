«Байер»
С 48 набранными баллами «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. На чемпионство он не претендует, а пятую позицию обходит на три балла, так что еще не гарантировал себе билет в ЛЧ.
«Аптекари» в рамках чемпионата страны выиграли шесть встреч из последних десяти. Одна из этих викторий была в прошлом игровом дне на выезде над «Вольфсбургом» — 2:0.
Коэффициенты матча Байер — Герта
Туром ранее клуб из Леверкузена потерпел домашнее фиаско от «Кельна» со счетом 0:1, а между этим поединком успел отыграть в 1/8 Лиги Европы с итальянской «Аталантой», дважды ей проиграв — 0:1 и 2:3.
Календарь и таблица Бундеслиги
В родных стенах в текущем чемпионате «Байер» одержал семь викторий в 13 поединках, два раза он еще сыграл вничью и потерпел четыре неудачи.
«Герта»
С 23 набранными очками «Герта» находится в зоне переходных. Однако безопасной строке она уступает только по дополнительным показателям.
После того как в позапрошлом туре «Старая Дама» проиграли со счетом 0:2 в гостях «Боруссии» М и безвыигрышная серия продлилась до девяти встреч, был уволен главный тренер, а ему на смену пришел Феликс Магат.
И в первой же игре под руководством «Железного Феликса» берлинцы смогли на своем поле разгромить стремящийся в Лиги чемпионов «Хоффенхайм», выиграв со счетом 3:0.
В текущем розыгрыше Бундеслиги «Герта» на выезде проиграла в девяти из 13 проведенных встреч, а также по два раза побеждала и играла вничью.
«Герта» не проигрывает «Байеру» на протяжении пяти последних матчей, трижды выиграв за этот период.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.44.
На викторию «Герты» дают — 7.20, ничья оценена — в 5.15.
Так как у берлинцев новый наставник и они удачно в последнее время играют с «аптекарями», то рискнем здесь поставить на непроигрыш приезжего коллектива.