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    «Матрасники» всухую справятся со «славными»

    «Атлетико» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Испании, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Алавес»
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    Луис Суарес
    В субботу, 2 апреля, в 30-м туре испанской Примеры в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» местный «Атлетико» сыграет против «Алавеса». Начало — в 22:00 по мск. «Атлетико» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Апреля 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Атлетико»

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» разместился на четвертом месте, имея в своем активе 54 очка. Лидеру команда из Мадрида проигрывает много, а от пятой строки оторвалась на четыре балла.

    В последний раз «матрасники» в чемпионате страны теряли очки в середине февраля, проиграв тогда дома «Леванте» со счетом 0:1, после чего одержали пять викторий подряд.

    Коэффициенты матча Атлетико — Алавес

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
    •

    В прошлом туре мадридский коллектив на выезде переиграл «Райо Вальекано» 1:0, а немного ранее он в ответке 1/8 финала Лиги чемпионов одолел в гостях «МЮ» 1:0 и прошел дальше, так как на своем поле сыграл вничью 1:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в текущем испанском первенстве «Атлетико» уступил только в двух поединках из 14 проведенных при девяти викториях и трех мировых результатах.

    «Алавес»

    С 22 зачетными пунктами «Алавес» находится на предпоследней строке в турнирной таблице чемпионата Испании. От безопасной строки он отстает на пять баллов.

    Последний раз в Примере «славные» побеждали аж в середине февраля, переиграв тогда на своем поле «Валенсию» со счетом 2:1. После этого они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию.

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    • В этот период коллектив два поединка свел вничью и потерпел три неудачи. Две из которых пришлись на минувшие туры — в гостях от «Реал Сосьедада» 0:1 и на своем поле от «Гранады» 2:3.

    Вне родных стен «Алавес» в этом первенстве выиграл лишь одну игру из 14 проведенных, еще три раза он сыграл вничью и потерпел десять поражений.

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    В первом круге дома победил «Алавес» 1:0, а до этого трижды подряд сильнее был мадридский клуб.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 1.38, победа «Алавеса» — 9.90, ничья — 5.00.

    Прогнозируем, что в данном сражении виктория будет за хозяевами, а так как они в последнее время очень надежны в обороне, то поставим на сухую победу.

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    «Атлетико» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Матрасники» всухую справятся со «славными»
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