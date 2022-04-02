«Атлетико»
В турнирной таблице Примеры «Атлетико» разместился на четвертом месте, имея в своем активе 54 очка. Лидеру команда из Мадрида проигрывает много, а от пятой строки оторвалась на четыре балла.
В последний раз «матрасники» в чемпионате страны теряли очки в середине февраля, проиграв тогда дома «Леванте» со счетом 0:1, после чего одержали пять викторий подряд.
Коэффициенты матча Атлетико — Алавес
В прошлом туре мадридский коллектив на выезде переиграл «Райо Вальекано» 1:0, а немного ранее он в ответке 1/8 финала Лиги чемпионов одолел в гостях «МЮ» 1:0 и прошел дальше, так как на своем поле сыграл вничью 1:1.
Календарь и таблица испанской Примеры
В родных стенах в текущем испанском первенстве «Атлетико» уступил только в двух поединках из 14 проведенных при девяти викториях и трех мировых результатах.
«Алавес»
С 22 зачетными пунктами «Алавес» находится на предпоследней строке в турнирной таблице чемпионата Испании. От безопасной строки он отстает на пять баллов.
Последний раз в Примере «славные» побеждали аж в середине февраля, переиграв тогда на своем поле «Валенсию» со счетом 2:1. После этого они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию.
В этот период коллектив два поединка свел вничью и потерпел три неудачи. Две из которых пришлись на минувшие туры — в гостях от «Реал Сосьедада» 0:1 и на своем поле от «Гранады» 2:3.
Вне родных стен «Алавес» в этом первенстве выиграл лишь одну игру из 14 проведенных, еще три раза он сыграл вничью и потерпел десять поражений.
В первом круге дома победил «Алавес» 1:0, а до этого трижды подряд сильнее был мадридский клуб.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 1.38, победа «Алавеса» — 9.90, ничья — 5.00.
Прогнозируем, что в данном сражении виктория будет за хозяевами, а так как они в последнее время очень надежны в обороне, то поставим на сухую победу.