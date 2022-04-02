В субботу, 2 апреля, в 30-м туре испанской Примеры в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» местный «Атлетико» сыграет против «Алавеса». Начало — в 22:00 по мск. «Атлетико» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» разместился на четвертом месте, имея в своем активе 54 очка. Лидеру команда из Мадрида проигрывает много, а от пятой строки оторвалась на четыре балла.

В последний раз «матрасники» в чемпионате страны теряли очки в середине февраля, проиграв тогда дома «Леванте» со счетом 0:1, после чего одержали пять викторий подряд.

Коэффициенты матча Атлетико — Алавес 1 1.35 X 4.60 2 10.00 Ставка

В прошлом туре мадридский коллектив на выезде переиграл «Райо Вальекано» 1:0, а немного ранее он в ответке 1/8 финала Лиги чемпионов одолел в гостях «МЮ» 1:0 и прошел дальше, так как на своем поле сыграл вничью 1:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах в текущем испанском первенстве «Атлетико» уступил только в двух поединках из 14 проведенных при девяти викториях и трех мировых результатах.

«Алавес»

С 22 зачетными пунктами «Алавес» находится на предпоследней строке в турнирной таблице чемпионата Испании. От безопасной строки он отстает на пять баллов.

Последний раз в Примере «славные» побеждали аж в середине февраля, переиграв тогда на своем поле «Валенсию» со счетом 2:1. После этого они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период коллектив два поединка свел вничью и потерпел три неудачи. Две из которых пришлись на минувшие туры — в гостях от «Реал Сосьедада» 0:1 и на своем поле от «Гранады» 2:3.

Вне родных стен «Алавес» в этом первенстве выиграл лишь одну игру из 14 проведенных, еще три раза он сыграл вничью и потерпел десять поражений.

В первом круге дома победил «Алавес» 1:0, а до этого трижды подряд сильнее был мадридский клуб.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 1.38, победа «Алавеса» — 9.90, ничья — 5.00.

Прогнозируем, что в данном сражении виктория будет за хозяевами, а так как они в последнее время очень надежны в обороне, то поставим на сухую победу.