ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичСила санкций. Продажа «Челси» может побить рекорд, но Абрамович не получит ни пенни ПСЖ вернет титул чемпиона ФранцииЛига 1: оставит ли ПСЖ шансы преследователям? «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 02:29
    • Канада разгромила Ямайку и второй раз в истории пробилась на ЧМ
  • 21:51
    • Щербакова призналась, что может завершить карьеру после этого сезона
    Все новости спорта

    Сербы и во второй раз окажутся сильнее армян

    Сербия U21 — Армения U21. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 29 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на Сборная Армении
    Прогноз и ставки на Сербия U21 — Армения U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милош Пантович
    29 марта в Бачка-Тополе сборная Сербии сыграет со сверстниками из Армении в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 17:00 по мск. Сербия U21 — Армения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 29 Марта 2022 года
    Сербия U21
  • Белград
    •  Сербия U21 17:00 Армения U21 Армения U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
    •

    Сербия U21

    Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После семи туров у нее восемь очков и третье место в группе. От второй строки она отстает на пять баллов, сыграв при этом на игру больше.

    За всю турнирную компанию «белые орлы» смогли добиться только двух викторий, еще столько же встреч они свели вничью и три раза уходили с поля ни с чем. Разница мячей — 7:8.

    Коэффициенты матча Сербия U21 — Армения U21

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
    •

    Виктории были добыты в гостях над Арменией 4:1 еще на старте турнира, и над Македонией в родных стенах 2:1 в минувшем туре, который состоялся пару дней тому назад.

    Все прогнозы на футбол

    Лидерам же группы «молодежка» Сербии только уступала. Французам они проиграли дома разгромно 0:3, а от украинцев потерпели два фиаско — 0:1 и 1:2 .

    Армения U21

    Молодежная сборная Армении засела на самом дне своей отборочной группы, имея после шести игр в своей копилке только три балла, и в лучшем случае может подняться на одну строку выше.

    Эти пункты кавказцы смогли заработать только в домашней игре со сверстниками из Фарерских островов, обыграв их со счетом 2:0. Остальные же пять матчей они проиграли с общим счетом 3:17.

  • «Бавария» или «Боруссия» Дортмунд: кто станет чемпионом
  • Кто выиграет титул в Бундеслиге?
  • Вчера

    • В этом году армяне еще не проводили игр, а свою последнюю встречу отыграли еще в ноябре прошлого года, уступив тогда на выезде Франции со счетом 0:7, что стало для них четвертым фиаско подряд.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой три поединка, два из которых выиграли сербы и раз была ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.13.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию Армении U21 дают — 22.00, ничья оценена — в 5.50.

    Сербы в этом отборе уверенно отыграли только с армянами, разгромив их в первой игре. Прогнозируем, что и во второй раз «белые орлы» победят уверенно.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Макдональд — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Циципас — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Молдавия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Шотландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сербия U21 — Армения U21: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Сербы и во второй раз окажутся сильнее армян
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры