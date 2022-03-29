29 марта в Бачка-Тополе сборная Сербии сыграет со сверстниками из Армении в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 17:00 по мск. Сербия U21 — Армения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия U21

Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После семи туров у нее восемь очков и третье место в группе. От второй строки она отстает на пять баллов, сыграв при этом на игру больше.

За всю турнирную компанию «белые орлы» смогли добиться только двух викторий, еще столько же встреч они свели вничью и три раза уходили с поля ни с чем. Разница мячей — 7:8.

Коэффициенты матча Сербия U21 — Армения U21 1 1.15 X 6.50 2 17.00 Ставка

Виктории были добыты в гостях над Арменией 4:1 еще на старте турнира, и над Македонией в родных стенах 2:1 в минувшем туре, который состоялся пару дней тому назад.

Все прогнозы на футбол

Лидерам же группы «молодежка» Сербии только уступала. Французам они проиграли дома разгромно 0:3, а от украинцев потерпели два фиаско — 0:1 и 1:2 .

Армения U21

Молодежная сборная Армении засела на самом дне своей отборочной группы, имея после шести игр в своей копилке только три балла, и в лучшем случае может подняться на одну строку выше.

Эти пункты кавказцы смогли заработать только в домашней игре со сверстниками из Фарерских островов, обыграв их со счетом 2:0. Остальные же пять матчей они проиграли с общим счетом 3:17.

В этом году армяне еще не проводили игр, а свою последнюю встречу отыграли еще в ноябре прошлого года, уступив тогда на выезде Франции со счетом 0:7, что стало для них четвертым фиаско подряд.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой три поединка, два из которых выиграли сербы и раз была ничья.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.13.

На викторию Армении U21 дают — 22.00, ничья оценена — в 5.50.

Сербы в этом отборе уверенно отыграли только с армянами, разгромив их в первой игре. Прогнозируем, что и во второй раз «белые орлы» победят уверенно.