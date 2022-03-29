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    Нидерланды и Германия устроят перестрелку?

    Нидерланды — Германия. Прогноз, ставки (к. 2.19) на футбол 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Германия
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    В семи предыдущих матчах сборная Германии забила 31 гол
    Сборная Нидерландов сыграет на своем поле против команды Германии в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 29 марта в Амстердаме, начало — в 21:45 мск. Нидерланды — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Германия Германия
  • Берлин
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    Нидерланды

    Нидерланды минувшей осенью обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира. Предстоящие матчи станут для них подготовкой к турниру в Катаре.

    После Евро-2020 сборная Нидерландов не потерпела ни одного поражения. В семи матчах квалификации ЧМ-2022 команда Луи ван Гала одержала пять побед и дважды сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Нидерланды — Германия

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    Лучше всего «оранжевые» играли, конечно же, на своем поле. Четыре предыдущих домашних матча они выиграли с общим счетом 18:1.

    Все прогнозы на футбол

    При этом шесть мячей от Нидерландов получила крепкая сборная Турции. Кроме того, команда ван Гала спокойно выиграла у норвежцев.

    Германия

    Германия тоже уверенно заняла первое место в своей отборочной группе и напрямую вышла на ЧМ-2022.

    После неудачного выступления на Евро-2020 сборная Германии одержала семь побед кряду, при этом тоже наколотив целую пачку мячей.

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    • В семи предыдущих матчах Бундестим забила 31 гол, при этом пропустив лишь два мяча.

    Судя по всему, Немецкий футбольный союз не зря стремился назначить Ханса-Дитера Флика главным тренером национальной команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что команды имеют равные шансы на победу в этом матче. И на Нидерланды, и на Германию можно поставить за 2.67. Ничью предлагают за 3.32.

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    Ставка на исход в данном случае вообще не вариант. Все хотят победить, это понятно, но матч все-таки товарищеский, результат, по сути, не имеет никакого значения.

    Но можно легко поверить, что соперники устроят веселую перестрелку, чтобы порадовать зрителей.

    Ставка — тотал матча больше 2,5 за 2.19.

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    Нидерланды — Германия: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Нидерланды и Германия устроят перестрелку?
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