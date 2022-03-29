Нидерланды
Нидерланды минувшей осенью обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира. Предстоящие матчи станут для них подготовкой к турниру в Катаре.
После Евро-2020 сборная Нидерландов не потерпела ни одного поражения. В семи матчах квалификации ЧМ-2022 команда Луи ван Гала одержала пять побед и дважды сыграла вничью.
Коэффициенты матча Нидерланды — Германия
Лучше всего «оранжевые» играли, конечно же, на своем поле. Четыре предыдущих домашних матча они выиграли с общим счетом 18:1.
При этом шесть мячей от Нидерландов получила крепкая сборная Турции. Кроме того, команда ван Гала спокойно выиграла у норвежцев.
Германия
Германия тоже уверенно заняла первое место в своей отборочной группе и напрямую вышла на ЧМ-2022.
После неудачного выступления на Евро-2020 сборная Германии одержала семь побед кряду, при этом тоже наколотив целую пачку мячей.
Судя по всему, Немецкий футбольный союз не зря стремился назначить Ханса-Дитера Флика главным тренером национальной команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что команды имеют равные шансы на победу в этом матче. И на Нидерланды, и на Германию можно поставить за 2.67. Ничью предлагают за 3.32.
Ставка на исход в данном случае вообще не вариант. Все хотят победить, это понятно, но матч все-таки товарищеский, результат, по сути, не имеет никакого значения.
Но можно легко поверить, что соперники устроят веселую перестрелку, чтобы порадовать зрителей.
Ставка — тотал матча больше 2,5 за 2.19.