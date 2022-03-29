Сборная Нидерландов сыграет на своем поле против команды Германии в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 29 марта в Амстердаме, начало — в 21:45 мск. Нидерланды — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Нидерланды минувшей осенью обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира. Предстоящие матчи станут для них подготовкой к турниру в Катаре.

После Евро-2020 сборная Нидерландов не потерпела ни одного поражения. В семи матчах квалификации ЧМ-2022 команда Луи ван Гала одержала пять побед и дважды сыграла вничью.

Коэффициенты матча Нидерланды — Германия 1 2.60 X 3.45 2 2.65 Ставка

Лучше всего «оранжевые» играли, конечно же, на своем поле. Четыре предыдущих домашних матча они выиграли с общим счетом 18:1.

Все прогнозы на футбол

При этом шесть мячей от Нидерландов получила крепкая сборная Турции. Кроме того, команда ван Гала спокойно выиграла у норвежцев.

Германия

Германия тоже уверенно заняла первое место в своей отборочной группе и напрямую вышла на ЧМ-2022.

После неудачного выступления на Евро-2020 сборная Германии одержала семь побед кряду, при этом тоже наколотив целую пачку мячей.

В семи предыдущих матчах Бундестим забила 31 гол , при этом пропустив лишь два мяча.

Судя по всему, Немецкий футбольный союз не зря стремился назначить Ханса-Дитера Флика главным тренером национальной команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что команды имеют равные шансы на победу в этом матче. И на Нидерланды, и на Германию можно поставить за 2.67. Ничью предлагают за 3.32.

Ставка на исход в данном случае вообще не вариант. Все хотят победить, это понятно, но матч все-таки товарищеский, результат, по сути, не имеет никакого значения.

Но можно легко поверить, что соперники устроят веселую перестрелку, чтобы порадовать зрителей.

Ставка — тотал матча больше 2,5 за 2.19.