«Томь»
«Томь» в нынешнем сезоне демонстрирует довольно качественный футбол. Команда вылезла из непростого положения, и сейчас ходит в середняках.
Вот и сейчас томичи занимают 12 место в таблице. Причем вряд ли команде светит побороться за что-то большее, зато и вылет не светит.
Коэффициенты матча Томь — Краснодар-2
Между тем, в минувшем туре «Томь» добыла важнейшую викторию. Дома команда минимально одолела «КАМАЗ».
Наверняка томичи постараются продлить успешную серию. Тем паче, в соперниках будет совсем молодой коллектив.
«Краснодар-2»
Кубанцы по-прежнему нестабильны, но это не мешает им давать бой почти любому сопернику. Молодежь у краснодарцев интересная.
«Краснодар-2» на текущий момент занимает 13 место в таблице. Причем с атакой пока не ладится: всего 25 мячей в 27 матчах.
Минувший тур сложился для краснодарцев не столь позитивно. Дома «Краснодар-2» оказал сопротивление «Факелу», но в итоге сложил оружие (1:2).
34 пропущенных мячей в 27 матчах — относительно неплохая статистика для команды, сплошь состоящей из молодых игроков. Однако борьба за выживание еще на повестке дня.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Томь» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Краснодар-2» — за 2.65.
Хозяева
«Краснодару-2» не хватает стабильности в плане игры и результатов.
Хозяева выглядят слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Томи» с коэффициентом 2.20.