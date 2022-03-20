ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити» «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 21:55
    • «Спартак» разгромил СКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ
  • 19:30
    • «Авангард» разгромил «Магнитку» на старте второго раунда плей-офф КХЛ
  • 15:57
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022
  • 14:20
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022
  • 16:34
    • Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья
    Все новости спорта

    «Томь» расправится с молодыми «быками»

    «Томь» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, ФНЛ, 20 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Томь Прогнозы на Краснодар-2 Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Томь» — «Краснодар-2»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Томь»
    «Томь» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 12:00 мск. «Томь» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Марта 2022 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 12:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Томь»

    «Томь» в нынешнем сезоне демонстрирует довольно качественный футбол. Команда вылезла из непростого положения, и сейчас ходит в середняках.

    Вот и сейчас томичи занимают 12 место в таблице. Причем вряд ли команде светит побороться за что-то большее, зато и вылет не светит.

    Коэффициенты матча Томь — Краснодар-2

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Между тем, в минувшем туре «Томь» добыла важнейшую викторию. Дома команда минимально одолела «КАМАЗ».

    Прогнозы на ФНЛ

    Наверняка томичи постараются продлить успешную серию. Тем паче, в соперниках будет совсем молодой коллектив.

    «Краснодар-2»

    Кубанцы по-прежнему нестабильны, но это не мешает им давать бой почти любому сопернику. Молодежь у краснодарцев интересная.

    «Краснодар-2» на текущий момент занимает 13 место в таблице. Причем с атакой пока не ладится: всего 25 мячей в 27 матчах.

  • Сенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • «Барселона» одержала выездную победу со счетом 2:1 над турецким «Галатасараем» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Минувший тур сложился для краснодарцев не столь позитивно. Дома «Краснодар-2» оказал сопротивление «Факелу», но в итоге сложил оружие (1:2).

    34 пропущенных мячей в 27 матчах — относительно неплохая статистика для команды, сплошь состоящей из молодых игроков. Однако борьба за выживание еще на повестке дня.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Томь» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Краснодар-2» — за 2.65.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева выглядят монолитнее молодых «быков».

    «Краснодару-2» не хватает стабильности в плане игры и результатов.

    Хозяева выглядят слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Томи» с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кецманович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Халеп — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бадоса — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Томь» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Томь» расправится с молодыми «быками»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры