«Томь» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 12:00 мск. «Томь» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь» в нынешнем сезоне демонстрирует довольно качественный футбол. Команда вылезла из непростого положения, и сейчас ходит в середняках.

Вот и сейчас томичи занимают 12 место в таблице. Причем вряд ли команде светит побороться за что-то большее, зато и вылет не светит.

Между тем, в минувшем туре «Томь» добыла важнейшую викторию. Дома команда минимально одолела «КАМАЗ».

Прогнозы на ФНЛ

Наверняка томичи постараются продлить успешную серию. Тем паче, в соперниках будет совсем молодой коллектив.

«Краснодар-2»

Кубанцы по-прежнему нестабильны, но это не мешает им давать бой почти любому сопернику. Молодежь у краснодарцев интересная.

«Краснодар-2» на текущий момент занимает 13 место в таблице. Причем с атакой пока не ладится: всего 25 мячей в 27 матчах.

Минувший тур сложился для краснодарцев не столь позитивно. Дома «Краснодар-2» оказал сопротивление «Факелу», но в итоге сложил оружие (1:2).

34 пропущенных мячей в 27 матчах — относительно неплохая статистика для команды, сплошь состоящей из молодых игроков. Однако борьба за выживание еще на повестке дня.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Томь» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Краснодар-2» — за 2.65.

Хозяева выглядят монолитнее молодых «быков» .

«Краснодару-2» не хватает стабильности в плане игры и результатов.

Хозяева выглядят слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Томи» с коэффициентом 2.20.