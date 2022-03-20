«Лестер»
«Лестер» занимает скромную 12 позицию в таблице. Впрочем, в нынешнем сезоне команда переживает мучительный этап перезагрузки.
Зато с обороной у «лис» имеются серьезные проблемы. В 26 матчах чемпионата команда умудрилась пропустить 45 мячей.
Коэффициенты матча Лестер — Брентфорд
В предыдущем туре чемпионата «Лестер» потерпел поражение. На выезде команда по всем статьям уступила «Арсеналу» (2:0).
Против «Брентфорда» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Лестер» выиграл четыре раза при одном паритете.
«Брентфорд»
Эта команда логично сражается за выживание в АПЛ. Причем шансы в этой борьбе у нее имеются.
«Брентфорд» сейчас находится на 15 месте. А вот отрыв от опасной зоны пока выглядит весьма комфортно — 8 очков.
В предыдущем туре «Брентфорд» сумел добыть три очка. Дома был уверенно обыгран «Бернли» (2:0).
Более того, эта победа стала для команды второй к ряду. К слову, эти две виктории крайне важны, ведь обе добыты над конкурентами в борьбе за место под солнцем.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Брентфорд» — за 3.40.
«Лестер» намерен улучшить свое турнирное положение.
«Брентфорд»
Хозяева сильнее, несмотря на все свои проблемы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.15.