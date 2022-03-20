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    «Лисы» укусят «Брентфорд»

    «Лестер» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, АПЛ, 20 марта 2022 года

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    Каспер Шмейхель
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Марта 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Лестер»

    «Лестер» занимает скромную 12 позицию в таблице. Впрочем, в нынешнем сезоне команда переживает мучительный этап перезагрузки.

    Зато с обороной у «лис» имеются серьезные проблемы. В 26 матчах чемпионата команда умудрилась пропустить 45 мячей.

    Коэффициенты матча Лестер — Брентфорд

  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Лестер» потерпел поражение. На выезде команда по всем статьям уступила «Арсеналу» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Брентфорда» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Лестер» выиграл четыре раза при одном паритете.

    «Брентфорд»

    Эта команда логично сражается за выживание в АПЛ. Причем шансы в этой борьбе у нее имеются.

    «Брентфорд» сейчас находится на 15 месте. А вот отрыв от опасной зоны пока выглядит весьма комфортно — 8 очков.

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    • В предыдущем туре «Брентфорд» сумел добыть три очка. Дома был уверенно обыгран «Бернли» (2:0).

    Более того, эта победа стала для команды второй к ряду. К слову, эти две виктории крайне важны, ведь обе добыты над конкурентами в борьбе за место под солнцем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Брентфорд» — за 3.40.

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    «Лестер» намерен улучшить свое турнирное положение.

    «Брентфорд» крайне неудачно играет с «лисами».

    Хозяева сильнее, несмотря на все свои проблемы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.15.

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    «Лестер» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лисы» укусят «Брентфорд»
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