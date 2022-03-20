«Лестер» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» занимает скромную 12 позицию в таблице. Впрочем, в нынешнем сезоне команда переживает мучительный этап перезагрузки.

Зато с обороной у «лис» имеются серьезные проблемы. В 26 матчах чемпионата команда умудрилась пропустить 45 мячей.

Коэффициенты матча Лестер — Брентфорд 1 2.17 X 3.40 2 3.35 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Лестер» потерпел поражение. На выезде команда по всем статьям уступила «Арсеналу» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

Против «Брентфорда» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Лестер» выиграл четыре раза при одном паритете.

«Брентфорд»

Эта команда логично сражается за выживание в АПЛ. Причем шансы в этой борьбе у нее имеются.

«Брентфорд» сейчас находится на 15 месте. А вот отрыв от опасной зоны пока выглядит весьма комфортно — 8 очков.

В предыдущем туре «Брентфорд» сумел добыть три очка. Дома был уверенно обыгран «Бернли» (2:0).

Более того, эта победа стала для команды второй к ряду. К слову, эти две виктории крайне важны, ведь обе добыты над конкурентами в борьбе за место под солнцем.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Брентфорд» — за 3.40.

«Лестер» намерен улучшить свое турнирное положение.

«Брентфорд» крайне неудачно играет с «лисами» .

Хозяева сильнее, несмотря на все свои проблемы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.15.