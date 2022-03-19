В 22-м туре российской Премьер-лиги «Урал» в домашнем матче сыграют против «Химок». Игра пройдет 19 марта и начнется в 12:00 по мск. «Урал» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» имеет на счету 20 баллов, с которыми находится на 13 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая прямой вылет на три очка, а от безопасной строки отстает на пункт.

Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. Этот период он начал четырьмя ничьими подряд, а продолжил двумя викториями.

Коэффициенты матча Урал — Химки 1 1.92 X 3.25 2 4.40 Ставка

Межсезонные товарняки сперва не особо удавались «шмелям». После же перерыва они сперва поочередно на выезде проиграли 0:1 «Нижнему Новгороду» и 1:2 «Краснодару», а в минувшем туре расписали домашнюю мировую с «Ахматом» 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

В родных стенах в текущем чемпионате «Урал» выиграл лишь одну игру из десяти проведенных, трижды он еще уступал и шесть встреч завершил ничейными исходами.

«Химки»

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 15 очков. И даже от 14-й позиции коллектив отстает на пять баллов, а 12-й уступает шесть пунктов.

Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.

После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, тем самым проиграв четвертую игру подряд в рамках первенства страны. В минувшем же туре они прервали эту серию, расписав домашнюю мировую с «Сочи» 0:0.

На чужих полях «Химки» добились лишь одной виктории за десять игр, еще два раза коллектив сыграл вничью и потерпел аж семь неудач.

В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 0:0, а перед этим они по два раза друг друга обыграли.

Прогноз и ставка на «Урал» — «Химки»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 1.99.

На викторию «Химок» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.42.

Обе команды будут настроены набрать в этом поединке очки, так что должны сыграть строго в обороне, что выльется в очень низкую результативность матча.