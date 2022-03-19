«Урал»
«Урал» имеет на счету 20 баллов, с которыми находится на 13 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая прямой вылет на три очка, а от безопасной строки отстает на пункт.
Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. Этот период он начал четырьмя ничьими подряд, а продолжил двумя викториями.
Коэффициенты матча Урал — Химки
Межсезонные товарняки сперва не особо удавались «шмелям». После же перерыва они сперва поочередно на выезде проиграли 0:1 «Нижнему Новгороду» и 1:2 «Краснодару», а в минувшем туре расписали домашнюю мировую с «Ахматом» 0:0.
В родных стенах в текущем чемпионате «Урал» выиграл лишь одну игру из десяти проведенных, трижды он еще уступал и шесть встреч завершил ничейными исходами.
«Химки»
В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 15 очков. И даже от 14-й позиции коллектив отстает на пять баллов, а 12-й уступает шесть пунктов.
Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.
После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, тем самым проиграв четвертую игру подряд в рамках первенства страны. В минувшем же туре они прервали эту серию, расписав домашнюю мировую с «Сочи» 0:0.
На чужих полях «Химки» добились лишь одной виктории за десять игр, еще два раза коллектив сыграл вничью и потерпел аж семь неудач.
В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 0:0, а перед этим они по два раза друг друга обыграли.
Прогноз и ставка на «Урал» — «Химки»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 1.99.
На викторию «Химок» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.42.
Обе команды будут настроены набрать в этом поединке очки, так что должны сыграть строго в обороне, что выльется в очень низкую результативность матча.