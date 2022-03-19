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    «Урал» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат России, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Химки»
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    Эрик Бикфалви
    В 22-м туре российской Премьер-лиги «Урал» в домашнем матче сыграют против «Химок». Игра пройдет 19 марта и начнется в 12:00 по мск. «Урал» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 12:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Урал»

    «Урал» имеет на счету 20 баллов, с которыми находится на 13 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая прямой вылет на три очка, а от безопасной строки отстает на пункт.

    Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. Этот период он начал четырьмя ничьими подряд, а продолжил двумя викториями.

    Коэффициенты матча Урал — Химки

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    Межсезонные товарняки сперва не особо удавались «шмелям». После же перерыва они сперва поочередно на выезде проиграли 0:1 «Нижнему Новгороду» и 1:2 «Краснодару», а в минувшем туре расписали домашнюю мировую с «Ахматом» 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В родных стенах в текущем чемпионате «Урал» выиграл лишь одну игру из десяти проведенных, трижды он еще уступал и шесть встреч завершил ничейными исходами.

    «Химки»

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 15 очков. И даже от 14-й позиции коллектив отстает на пять баллов, а 12-й уступает шесть пунктов.

    Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.

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    • После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, тем самым проиграв четвертую игру подряд в рамках первенства страны. В минувшем же туре они прервали эту серию, расписав домашнюю мировую с «Сочи» 0:0.

    На чужих полях «Химки» добились лишь одной виктории за десять игр, еще два раза коллектив сыграл вничью и потерпел аж семь неудач.

    В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 0:0, а перед этим они по два раза друг друга обыграли.

    Прогноз и ставка на «Урал» — «Химки»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Химок» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.42.

    Обе команды будут настроены набрать в этом поединке очки, так что должны сыграть строго в обороне, что выльется в очень низкую результативность матча.

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    «Урал» — «Химки»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Забитых мячей будет мало
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