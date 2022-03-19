Встреча 22-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» состоится 19 марта. Матч начнется в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

Подопечные Кержакова начали весеннюю часть турнира с домашней победы над «Уралом» (1:0) в РПЛ, после чего в Кубке России были разгромлены «Динамо» со счетом 0:3.

В последних матчах нижегородцы в чемпионате России на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом поделили очки с «Уфой» (0:0).

Коэффициенты матча Нижний Новгород — Спартак 1 5.10 X 3.70 2 1.70 Ставка

После 21 тура РПЛ «Нижний Новгород» с 23 очками на 11-м месте. Разница мячей 19-31, Николай Калинский забил 6 голов.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Команду в последние дни покинули нападающий Сильвестр Игбоун и полузащитник Ларс Ларсен.

«Спартак»

В первом матче после перерыва «Спартак» в РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), а потом в Кубке России разгромил «Кубань» (6:1).

В дерби с «Динамо» красно-белые победили со счетом 2:0, а потом на своем поле проиграли «Краснодару» со счетом 1:2.

После 21 туров РПЛ «Спартак» с 26 очками на 9-м месте. Разница мячей 23-30, 6 голов у Промеса. Под вопросом Маслов.

Прогноз и ставка

На победу «Нижнего Новгорода» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Спартака» — 1.82.

В первом круге нижегородцы победили на «Открытие Арене» со счетом 2:1. Гости забили два быстрых гола, а красно-белые сумели отыграть один мяч лишь в концовке.

Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет в низовом матче .