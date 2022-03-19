ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити» «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 22:40
    • «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
  • 01:34
    • Гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:56
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Витессом» и пробилась в четвертьфинал Лиги конференций
  • 00:54
    • «Лион» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал ЛЕ
  • 22:59
    • «Базель» проиграл «Марселю» и вылетел из Лиги конференций
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Спартак» реванш у нижегородцев за первый круг?

    «Нижний Новгород» — «Спартак». Прогноз, ставки (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 19 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»
    Встреча 22-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» состоится 19 марта. Матч начнется в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2022 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Нижний Новгород»

    Подопечные Кержакова начали весеннюю часть турнира с домашней победы над «Уралом» (1:0) в РПЛ, после чего в Кубке России были разгромлены «Динамо» со счетом 0:3.

    В последних матчах нижегородцы в чемпионате России на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом поделили очки с «Уфой» (0:0).

    Коэффициенты матча Нижний Новгород — Спартак

  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
    •

    После 21 тура РПЛ «Нижний Новгород» с 23 очками на 11-м месте. Разница мячей 19-31, Николай Калинский забил 6 голов.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Команду в последние дни покинули нападающий Сильвестр Игбоун и полузащитник Ларс Ларсен.

    «Спартак»

    В первом матче после перерыва «Спартак» в РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), а потом в Кубке России разгромил «Кубань» (6:1).

  • Один пишем, два в уме. «Спартак» проиграл «Краснодару», хотя забил больше
  • Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение со счетом 1:2 от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • 13/03/2022

    • В дерби с «Динамо» красно-белые победили со счетом 2:0, а потом на своем поле проиграли «Краснодару» со счетом 1:2.

    После 21 туров РПЛ «Спартак» с 26 очками на 9-м месте. Разница мячей 23-30, 6 голов у Промеса. Под вопросом Маслов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нижнего Новгорода» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Спартака» — 1.82.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В первом круге нижегородцы победили на «Открытие Арене» со счетом 2:1. Гости забили два быстрых гола, а красно-белые сумели отыграть один мяч лишь в концовке.

    Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет в низовом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.81 и ТМ 2,5 за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Надаль — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кешля — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:37
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Спартак» реванш у нижегородцев за первый круг?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры