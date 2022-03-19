«Оренбург»
«Оренбург» уверенно лидирует в ФНЛ. Команда Марцела Лички вряд ли упустит свое, да и по игре «газовики» выглядят убедительно.
Чувствуется рука тренера. Личка наладил игровые механизмы, и теперь постепенно стремится наверх.
В минувшем туре команда порадовала. На выезде был разгромлен проблемный «Ротор» (0:3).
Против челнинцев команда традиционно играет весьма успешно. Семь последних матчей завершились в пользу «газовиков».
«КАМАЗ»
Челнинцы неплохо начали чемпионат, но затем откатились к экватору таблицы. Правда, в 26 матчах команда забила всего 23 мяча.
«КАМАЗ» на текущий момент занимает 13 место в таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего 7 очков.
Минувший тур для команды сложился неудачно. Выездной поединок с «Томью» завершился минимальной неудачей.
В этом поединке гости наверняка будут действовать с оглядкой на свои тылы. Вот только смогут ли челнинцы сдержать атаки лидера?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.60, на ничью за 3.60, а на «КАМАЗ» — за 7.50.
Хозяева
Челнинцы весьма неплохо обороняются.
Команда Лички превосходит соперника в классе, к тому же намерена укрепить лидерство. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.