ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити» «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции IvanbetСпорт, трэш, угар, алкаши. Букмекер Pin-Up перезапустился как Ivanbet
  • 22:40
    • «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
  • 18:05
    • IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России
  • 22:59
    • «Базель» проиграл «Марселю» и вылетел из Лиги конференций
  • 22:44
    • «Лестер» проиграл «Ренну», но вышел в четвертьфинал Лиги конференций
  • 22:40
    • «Монако» сыграл вничью с «Брагой» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:39
    • «Аталанта» вырвала победу у «Байера» и прошла в 1/4 Лиги Европы
  • 21:58
    • ЦСКА переиграл «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Оренбург» быстро перевернет «КАМАЗ»

    «Оренбург» — «КАМАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, ФНЛ, 19 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Оренбург Прогнозы на КамАЗ Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «КАМАЗ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «КАМАЗом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 13:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. Кубок
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» уверенно лидирует в ФНЛ. Команда Марцела Лички вряд ли упустит свое, да и по игре «газовики» выглядят убедительно.

    Чувствуется рука тренера. Личка наладил игровые механизмы, и теперь постепенно стремится наверх.

    В минувшем туре команда порадовала. На выезде был разгромлен проблемный «Ротор» (0:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против челнинцев команда традиционно играет весьма успешно. Семь последних матчей завершились в пользу «газовиков».

    «КАМАЗ»

    Челнинцы неплохо начали чемпионат, но затем откатились к экватору таблицы. Правда, в 26 матчах команда забила всего 23 мяча.

    «КАМАЗ» на текущий момент занимает 13 место в таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего 7 очков.

  • Сказка продолжается. «Вильярреал» превосходит сам себя
  • «Вильярреал» разгромил «Ювентус» со счетом 3:0
  • Вчера

    • Минувший тур для команды сложился неудачно. Выездной поединок с «Томью» завершился минимальной неудачей.

    В этом поединке гости наверняка будут действовать с оглядкой на свои тылы. Вот только смогут ли челнинцы сдержать атаки лидера?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.60, на ничью за 3.60, а на «КАМАЗ» — за 7.50.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

    Челнинцы весьма неплохо обороняются.

    Команда Лички превосходит соперника в классе, к тому же намерена укрепить лидерство. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Надаль — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кешля — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:37
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оренбург» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» быстро перевернет «КАМАЗ»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры