«Оренбург» сыграет на своем поле с «КАМАЗом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» уверенно лидирует в ФНЛ. Команда Марцела Лички вряд ли упустит свое, да и по игре «газовики» выглядят убедительно.

Чувствуется рука тренера. Личка наладил игровые механизмы, и теперь постепенно стремится наверх.

В минувшем туре команда порадовала. На выезде был разгромлен проблемный «Ротор» (0:3).

Прогнозы на ФНЛ

Против челнинцев команда традиционно играет весьма успешно. Семь последних матчей завершились в пользу «газовиков».

«КАМАЗ»

Челнинцы неплохо начали чемпионат, но затем откатились к экватору таблицы. Правда, в 26 матчах команда забила всего 23 мяча.

«КАМАЗ» на текущий момент занимает 13 место в таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего 7 очков.

Минувший тур для команды сложился неудачно. Выездной поединок с «Томью» завершился минимальной неудачей.

В этом поединке гости наверняка будут действовать с оглядкой на свои тылы. Вот только смогут ли челнинцы сдержать атаки лидера?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.60, на ничью за 3.60, а на «КАМАЗ» — за 7.50.

Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи .

Челнинцы весьма неплохо обороняются.

Команда Лички превосходит соперника в классе, к тому же намерена укрепить лидерство. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.