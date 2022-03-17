ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМатрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд» Эрик тен ХагНе забиваешь ты, забивают тебе. «Бенфика» наказала «Аякс» за неиспользованные моменты Жоан Лапорта«Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда
  • 00:55
    • Гол Лоди принес «Атлетико» победу над «МЮ» и путевку в четвертьфинал ЛЧ
  • 01:03
    • Гол Нуньеса вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:48
    • Spotify станет титульным спонсором «Барсы», стадион «Камп Ноу» впервые переименуют
  • 23:03
    • Игбун покинул «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    Поединок не обещает быть голевым

    «Ренн» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Лиги конференций, 17 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»
    В четверг, 17 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций французский «Ренн» дома сыграет против английского «Лестера». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по мск. «Ренн» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 20:45 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «Ренн»

    В первом матче этих команд победу одержала английская команда, выиграв на своем поле со счетом 2:0, забив в каждом тайме по одному голу.

    «Ренн» свою компанию начал сразу же с Лиги конференций, но с квалификации. Там французам предстояло преодолеть лишь один этап отбора, где они справились с норвежским «Русенборгом».

    Коэффициенты матча Ренн — Лестер

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В основной сетке турнира бретонцам противостоял английский «Тоттенхэм», нидерландский «Витесс» и словенская «Мура». И в данной компании они заняли первое место, четыре раза выиграв и дважды сыграв вничью.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Франции «Ренн» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. Сейчас он идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая всего один балл третьей строке. Перед этой игрой он одолел 4:2 в гостях «Лион».

    «Лестер»

    «Лисы» начали с группового этапа Лиги Европы, где финишировали лишь третьим в своем квартете в одной компании с московским «Спартаком», итальянским «Наполи» и польской «Легией», дважды выиграв при двух фиаско и двух ничьих.

    «Лестер» до последнего тура претендовал на выход в следующий этап Лиги Европы, но не смог обыграть неаполитанцев на выезде, проиграв 2:3, тем самым пропустив итальянцев вперед себя.

  • «Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд
  • Криштиану Роналду — один из героев текущей недели
  • 13/03/2022

    • В первой стадии плей-офф данного турнира коллектив легко преодолел барьер в лице датского «Раннерса», дважды его обыграв: 4:1 на своем поле и 3:1 на выезде.

    В чемпионате Англии «Лестер» идет в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя. Накануне он в рамках АПЛ проиграл в Лондоне «Арсеналу» со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ренна» — 2.21, победа «Лестера» — 3.34, ничья — 3.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Проход: «Ренна» — 6.60; «Лестера» — 1.11.

    «Лестер» будет стараться удержать гандикап, добытый в первом матче. Поэтому постарается засушить игру. «Ренн» же больше сконцентрирован на чемпионате, так что сильно здесь выкладываться не будет. В общем, в этом поединке не ожидаем голевой феерии.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Монфис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Надаль — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Норри — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Питерборо Юнайтед — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ренн» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. Поединок не обещает быть голевым
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры