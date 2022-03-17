В четверг, 17 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций французский «Ренн» дома сыграет против английского «Лестера». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по мск. «Ренн» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

В первом матче этих команд победу одержала английская команда, выиграв на своем поле со счетом 2:0, забив в каждом тайме по одному голу.

«Ренн» свою компанию начал сразу же с Лиги конференций, но с квалификации. Там французам предстояло преодолеть лишь один этап отбора, где они справились с норвежским «Русенборгом».

Коэффициенты матча Ренн — Лестер 1 2.00 X 3.70 2 3.55 Ставка

В основной сетке турнира бретонцам противостоял английский «Тоттенхэм», нидерландский «Витесс» и словенская «Мура». И в данной компании они заняли первое место, четыре раза выиграв и дважды сыграв вничью.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Франции «Ренн» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. Сейчас он идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая всего один балл третьей строке. Перед этой игрой он одолел 4:2 в гостях «Лион».

«Лестер»

«Лисы» начали с группового этапа Лиги Европы, где финишировали лишь третьим в своем квартете в одной компании с московским «Спартаком», итальянским «Наполи» и польской «Легией», дважды выиграв при двух фиаско и двух ничьих.

«Лестер» до последнего тура претендовал на выход в следующий этап Лиги Европы, но не смог обыграть неаполитанцев на выезде, проиграв 2:3, тем самым пропустив итальянцев вперед себя.

В первой стадии плей-офф данного турнира коллектив легко преодолел барьер в лице датского «Раннерса», дважды его обыграв: 4:1 на своем поле и 3:1 на выезде.

В чемпионате Англии «Лестер» идет в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя. Накануне он в рамках АПЛ проиграл в Лондоне «Арсеналу» со счетом 0:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ренна» — 2.21, победа «Лестера» — 3.34, ничья — 3.70.

Проход: «Ренна» — 6.60; «Лестера» — 1.11.

«Лестер» будет стараться удержать гандикап, добытый в первом матче. Поэтому постарается засушить игру. «Ренн» же больше сконцентрирован на чемпионате, так что сильно здесь выкладываться не будет. В общем, в этом поединке не ожидаем голевой феерии.