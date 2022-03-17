«Базель» на своём поле сыграет против «Марселя» в рамках второго матча Лиги Конференций. Поединок состоится 17 марта, начало — 20:45 (мск). «Базель» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Базель»

«Красно-синие» занимают вторую строчку турнирной таблицы чемпионата «Швейцарии» набрав 47 очков за 26 матчей. Команда уже выбыла из чемпионской гонки так как отстаёт от «Цюриха» на 12 баллов.

В Суперлиге Швейцарии «Базель» показывает нестабильные результаты. После проигрыша лидеру чемпионата «Цюриху» (4:2) «красно-синие» сыграли вничью с «Санк-Галленом» со счётом 2:2. А в последних двух турах смогли одержать победы над «Лугано» (0:2) и «Серветтом» (2:0).

Коэффициенты матча Базель — Марсель 1 3.30 X 3.75 2 2.08 Ставка

Швейцарский клуб уступил в первой встрече с «Марселем» на выезде — 1:2. Теперь для прохода в следующую стадию ЛК в основное время команде нужна победа с разницей в 2 или более голов.

Все прогнозы на Лигу конференций

Выигрыш «Базеля» с разницей ровно в 1 гол переведет встречу в дополнительное время. Поражение от «Марселя» прервало 6-матчевую беспроигрышную серию швейцарского клуба в Лиге конференций.

«Марсель»

«Олимпийцы» так же занимают второе место в турнирной таблице, только чемпионата Франции набрав 50 очков за 28 матчей и так же уже не смогут догнать лидера «ПСЖ» от, которого отстают на 15 баллов.

В Лиге 1 «Марсель» тоже не показывает стабильных результатов. Два тура назад команда не определила сильнейшего с «Труа» завершив поединок со счётом 1:1, после этого «бело-голубые» уступили «Монако» на своём поле — 0:1. А в последнем туре чемпионата смогли разгромить «Брест» со счётом 1:4.

После победы в первой встрече марсельцам теперь достаточно не уступить в этом матче, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги конференций. Однако стоит обратить внимание, что на выезде в еврокубках команда выступает неудачно и не смогла выиграть в 11 из 12 последних матчей.

Прогноз и ставка

На победу «Базеля» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.85, а победу «Марселя» — за 2.15.

Прогноз — Команда из Швейцарии сохранила неплохие шансы на проход в четвертьфинал турнира, отличившись в концовке гостевой встречи с «Марселем». С учетом того, как «Базель» выступает на своем поле в еврокубках, победить в предстоящем поединке клуб вполне способен.

Ставка — Победа «Базеля» за 3.30.