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    «Базель» не отдаст победу в этом матче

    «Базель» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, Лига Конференций, 17 марта 2022 года

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    Фёдор Чалов
    «Базель» на своём поле сыграет против «Марселя» в рамках второго матча Лиги Конференций. Поединок состоится 17 марта, начало — 20:45 (мск). «Базель» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 20:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Базель»

    «Красно-синие» занимают вторую строчку турнирной таблицы чемпионата «Швейцарии» набрав 47 очков за 26 матчей. Команда уже выбыла из чемпионской гонки так как отстаёт от «Цюриха» на 12 баллов.

    В Суперлиге Швейцарии «Базель» показывает нестабильные результаты. После проигрыша лидеру чемпионата «Цюриху» (4:2) «красно-синие» сыграли вничью с «Санк-Галленом» со счётом 2:2. А в последних двух турах смогли одержать победы над «Лугано» (0:2) и «Серветтом» (2:0).

    Коэффициенты матча Базель — Марсель

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.08
  • Ставка
    •

    Швейцарский клуб уступил в первой встрече с «Марселем» на выезде — 1:2. Теперь для прохода в следующую стадию ЛК в основное время команде нужна победа с разницей в 2 или более голов.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Выигрыш «Базеля» с разницей ровно в 1 гол переведет встречу в дополнительное время. Поражение от «Марселя» прервало 6-матчевую беспроигрышную серию швейцарского клуба в Лиге конференций.

    «Марсель»

    «Олимпийцы» так же занимают второе место в турнирной таблице, только чемпионата Франции набрав 50 очков за 28 матчей и так же уже не смогут догнать лидера «ПСЖ» от, которого отстают на 15 баллов.

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    • В Лиге 1 «Марсель» тоже не показывает стабильных результатов. Два тура назад команда не определила сильнейшего с «Труа» завершив поединок со счётом 1:1, после этого «бело-голубые» уступили «Монако» на своём поле — 0:1. А в последнем туре чемпионата смогли разгромить «Брест» со счётом 1:4.

    После победы в первой встрече марсельцам теперь достаточно не уступить в этом матче, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги конференций. Однако стоит обратить внимание, что на выезде в еврокубках команда выступает неудачно и не смогла выиграть в 11 из 12 последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Базеля» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.85, а победу «Марселя» — за 2.15.

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    Прогноз — Команда из Швейцарии сохранила неплохие шансы на проход в четвертьфинал турнира, отличившись в концовке гостевой встречи с «Марселем». С учетом того, как «Базель» выступает на своем поле в еврокубках, победить в предстоящем поединке клуб вполне способен.

    Ставка — Победа «Базеля» за 3.30.

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    «Базель» — «Марсель»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Базель» не отдаст победу в этом матче
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