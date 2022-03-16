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    «Майнц» не проиграет в этом матче

    «Майнц» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Германии, 16 марта 2022 года

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    Эрлинг Холанн
    «Майнц» на своём поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках 25-го тура Бундеслиги. Матч состоится 16 марта, начало — 20:30 (мск). «Майнц» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Марта 2022 года
    Майнц
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    •  Майнц 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Майнц»

    «Карнавальщики» продолжают проводить неплохой сезон. В данный момент команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице Бундеслиги набрав 34 очка, от еврокубковой зоны их отделяет всего 7 очков при том, что есть ещё одна игра в запасе.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 6 раз терпел поражения, 1 раз не смог определить сильнейшего со своим соперником и разошёлся ничьей и 3 раза радовал болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Майнц — Боруссия Д

  • 1
  • 4.05
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.83
  • Ставка
    •

    «Майнц» продолжает нести и соответствовать званию — «домашняя» команда. «Карнавальщики» проводят беспроигрышную серию из 9-ти домашних матчей в Бундеслиге.

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    В последнем туре чемпионата команда встречалась с «Унионом» на выезде и играя в меньшинстве уступила со счётом 3:1. А до этого было две домашние победы над лидерами Бундеслиги «Хоффенхаймом» (2:0) и «Байером» (3:2).

    «Боруссия» Д

    «Шмели» ещё не теряют надеж побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда обосновалась на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 50 очков. От главного соперника «Баварии» они отстают на 10 баллов, но имеют ещё 2 игры в запасе.

    За последние 10 игр во всех турнирах «черно-желтые» 5 раз легко справились со своими оппонентами, 2 раза довольствовались ничьей и 3 раза терпели поражения.

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    • В Бундеслиге «Боруссия Д» после поражения от «Байера» (2:5) не проигрывает уже 3 матча подряд. Сначала на выезде «шмели» уверенно обыграли «Унион» со счётом 0:3, а после на домашней арене вовсе разгромили «Боруссию М» (6:0). А в последнем туре чемпионата была встреча с «Аугсбургом» в которой команды обменялись голами, но так и не определили сильнейшего — 1:1.

    В 1/16 Лиги Европы «Борусии Д» достался такой соперник как «Рейнджерс». «Шмели» были явным фаворитом этой пары, но неожиданно для всех по сумме двух встреч проиграли шотландцам со счётом 6:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Майнца» в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Боруссии Д» — за 1.90.

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    Прогноз — «Боруссия Д» является фаворитом этой встречи, но «Майнц» — домашняя команда, которая на своей арене в недавнем времени легко обыграла команды из топ-5 чемпионата Германии. Поэтому и в этом поединке «карнавальщики» точно не проиграют.

    Ставка - «Майнц» не проиграет за 1.95.

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    «Майнц» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. «Майнц» не проиграет в этом матче
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