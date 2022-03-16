«Майнц» на своём поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках 25-го тура Бундеслиги. Матч состоится 16 марта, начало — 20:30 (мск). «Майнц» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Карнавальщики» продолжают проводить неплохой сезон. В данный момент команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице Бундеслиги набрав 34 очка, от еврокубковой зоны их отделяет всего 7 очков при том, что есть ещё одна игра в запасе.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 6 раз терпел поражения, 1 раз не смог определить сильнейшего со своим соперником и разошёлся ничьей и 3 раза радовал болельщиков победами.

Коэффициенты матча Майнц — Боруссия Д 1 4.05 X 3.85 2 1.83 Ставка

«Майнц» продолжает нести и соответствовать званию — «домашняя» команда. «Карнавальщики» проводят беспроигрышную серию из 9-ти домашних матчей в Бундеслиге.

Все прогнозы на футбол

В последнем туре чемпионата команда встречалась с «Унионом» на выезде и играя в меньшинстве уступила со счётом 3:1. А до этого было две домашние победы над лидерами Бундеслиги «Хоффенхаймом» (2:0) и «Байером» (3:2).

«Боруссия» Д

«Шмели» ещё не теряют надеж побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда обосновалась на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 50 очков. От главного соперника «Баварии» они отстают на 10 баллов, но имеют ещё 2 игры в запасе.

За последние 10 игр во всех турнирах «черно-желтые» 5 раз легко справились со своими оппонентами, 2 раза довольствовались ничьей и 3 раза терпели поражения.

В Бундеслиге «Боруссия Д» после поражения от «Байера» (2:5) не проигрывает уже 3 матча подряд. Сначала на выезде «шмели» уверенно обыграли «Унион» со счётом 0:3, а после на домашней арене вовсе разгромили «Боруссию М» (6:0). А в последнем туре чемпионата была встреча с «Аугсбургом» в которой команды обменялись голами, но так и не определили сильнейшего — 1:1.

В 1/16 Лиги Европы «Борусии Д» достался такой соперник как «Рейнджерс». «Шмели» были явным фаворитом этой пары, но неожиданно для всех по сумме двух встреч проиграли шотландцам со счётом 6:4.

Прогноз и ставка

На победу «Майнца» в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Боруссии Д» — за 1.90.

Прогноз — «Боруссия Д» является фаворитом этой встречи, но «Майнц» — домашняя команда, которая на своей арене в недавнем времени легко обыграла команды из топ-5 чемпионата Германии. Поэтому и в этом поединке «карнавальщики» точно не проиграют.

Ставка - «Майнц» не проиграет за 1.95.