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    И снова ничья в основное время?!

    «Аякс» — «Бенфика». Дерзкая ставка за 5.60 на матч Лиги чемпионов 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Бенфика»
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    Себастьен Халлер
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Аякс» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Марта 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Аякс»

    «Аякс» в первом матче упустил верную победу. Впрочем, ничья (2:2) тоже может считаться приемлемым результатом.

    В минувшем туре своего чемпионата «Аякс» сумел добыть три очка. Амстердамцы на выезде переиграли «Камбур» (2:3).

    Коэффициенты матча Аякс — Бенфика

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Аякс» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находится основной голкипер команды Ремко Пасвер.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Амстердамцы исторически успешно противостоят «Бенфике». Из пяти последних очных поединков «Аякс» выиграла дважды при одной неудаче.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в своем чемпионате выступает неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является провалом.

    Атака команды — главное ее достоинство. В 26 матчах чемпионата «Бенфика» настреляла уже 66 мячей в ворота соперников.

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    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» вновь разочаровала результатом. Дома «орлы» не смогли обыграть «Визелу» (1:1).

    В этом поединке лиссабонцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован форвард Харис Сеферович.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.43, на ничью за 5.60, а на «Бенфику» — за 7.10.

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    «Аякс» превосходно выглядит в атаке.

    В составе «Бенфики» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды обладают сильной атакой. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Аякс» — «Бенфика»: прогноз, ставка (5.60), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на футбол. И снова ничья в основное время?!
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