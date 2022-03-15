«Аякс»
«Аякс» в первом матче упустил верную победу. Впрочем, ничья (2:2) тоже может считаться приемлемым результатом.
В минувшем туре своего чемпионата «Аякс» сумел добыть три очка. Амстердамцы на выезде переиграли «Камбур» (2:3).
Коэффициенты матча Аякс — Бенфика
В этом поединке «Аякс» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находится основной голкипер команды Ремко Пасвер.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Амстердамцы исторически успешно противостоят «Бенфике». Из пяти последних очных поединков «Аякс» выиграла дважды при одной неудаче.
«Бенфика»
«Бенфика» в своем чемпионате выступает неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является провалом.
Атака команды — главное ее достоинство. В 26 матчах чемпионата «Бенфика» настреляла уже 66 мячей в ворота соперников.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» вновь разочаровала результатом. Дома «орлы» не смогли обыграть «Визелу» (1:1).
В этом поединке лиссабонцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован форвард Харис Сеферович.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.43, на ничью за 5.60, а на «Бенфику» — за 7.10.
«Аякс»
В составе «Бенфики» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.
Обе команды обладают сильной атакой. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.