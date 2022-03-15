«Аякс» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Аякс» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» в первом матче упустил верную победу. Впрочем, ничья (2:2) тоже может считаться приемлемым результатом.

В минувшем туре своего чемпионата «Аякс» сумел добыть три очка. Амстердамцы на выезде переиграли «Камбур» (2:3).

Коэффициенты матча Аякс — Бенфика 1 1.40 X 5.20 2 7.10 Ставка

В этом поединке «Аякс» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находится основной голкипер команды Ремко Пасвер.

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Амстердамцы исторически успешно противостоят «Бенфике». Из пяти последних очных поединков «Аякс» выиграла дважды при одной неудаче.

«Бенфика»

«Бенфика» в своем чемпионате выступает неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является провалом.

Атака команды — главное ее достоинство. В 26 матчах чемпионата «Бенфика» настреляла уже 66 мячей в ворота соперников.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» вновь разочаровала результатом. Дома «орлы» не смогли обыграть «Визелу» (1:1).

В этом поединке лиссабонцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован форвард Харис Сеферович.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.43, на ничью за 5.60, а на «Бенфику» — за 7.10.

«Аякс» превосходно выглядит в атаке .

В составе «Бенфики» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

Обе команды обладают сильной атакой. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.