«Морейренсе» сыграет на своем поле с «Спортингом» в рамках 26-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 23:15 мск. «Морейренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Морейренсе»

«Морейренсе» пребывает в зоне вылета. Команда занимает 17 место в турнирной таблице, однако вполне может подняться из группы аутсайдеров.

Главной проблемой римского клуба является слабая атака. В 25 матчах игроки «Морейренсе» забили всего 23 мяча.

Коэффициенты матча Морейренсе — Спортинг 1 7.70 X 4.60 2 1.42 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Морейренсе» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила «Маритиму».

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Поединки против «Спортинга» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних матчей «Морейренсе» проиграл трижды при двух ничьих.

«Спортинг»

«Спортинг» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда на 6 очков отстает от лидера Примейры «Порту».

Зато оборона лиссабонцев — их украшение. В 25 матчах команда пропустила только 16 мячей, и это лучший в лиге показатель!

В предыдущем туре «Спортинг» добыл дежурную викторию. Да никто бы и не понял, если бы лиссабонцы не осилили «Ароку». Итог — 2:0.

А вот из Лиги чемпионов команда вылетела. Уступив дома «Манчестер Сити» (0:5), на выезде «Спортинг» добился почетной ничьей (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.44, на ничью за 4.60, а на «Морейренсе» — за 7.40.

«Морейренсе» вряд ли сможет что-то противопоставить одному из лидеров.

«Спортинг» не теряет надежд догнать «Порту» .

Лиссабонцы банально выше классом, да и вряд ли позволят себе раздаривать очки аутсайдерам. Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.5 с коэффициентом 2.32.