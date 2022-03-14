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    «Спортинг» без проблем одолеет аутсайдера

    «Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, Приймера, 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Спортинг»
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    Мануэль Угарте
    «Морейренсе» сыграет на своем поле с «Спортингом» в рамках 26-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 23:15 мск. «Морейренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 14 Марта 2022 года
    Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 23:15 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Морейренсе»

    «Морейренсе» пребывает в зоне вылета. Команда занимает 17 место в турнирной таблице, однако вполне может подняться из группы аутсайдеров.

    Главной проблемой римского клуба является слабая атака. В 25 матчах игроки «Морейренсе» забили всего 23 мяча.

    Коэффициенты матча Морейренсе — Спортинг

  • 1
  • 7.70
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.42
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Морейренсе» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила «Маритиму».

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Спортинга» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних матчей «Морейренсе» проиграл трижды при двух ничьих.

    «Спортинг»

    «Спортинг» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда на 6 очков отстает от лидера Примейры «Порту».

    Зато оборона лиссабонцев — их украшение. В 25 матчах команда пропустила только 16 мячей, и это лучший в лиге показатель!

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    • В предыдущем туре «Спортинг» добыл дежурную викторию. Да никто бы и не понял, если бы лиссабонцы не осилили «Ароку». Итог — 2:0.

    А вот из Лиги чемпионов команда вылетела. Уступив дома «Манчестер Сити» (0:5), на выезде «Спортинг» добился почетной ничьей (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.44, на ничью за 4.60, а на «Морейренсе» — за 7.40.

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    «Морейренсе» вряд ли сможет что-то противопоставить одному из лидеров.

    «Спортинг» не теряет надежд догнать «Порту».

    Лиссабонцы банально выше классом, да и вряд ли позволят себе раздаривать очки аутсайдерам. Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.5 с коэффициентом 2.32.

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    «Морейренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» без проблем одолеет аутсайдера
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