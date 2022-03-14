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    Уверенная победа «Лацио»?

    «Лацио» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Серия А, 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Венеция»
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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Венецией» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Марта 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    «Лацио»

    «Лацио» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока римляне занимают только 7 место в таблице.

    Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Лацио» пропустил 42 мяча.

    Коэффициенты матча Лацио — Венеция

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    Зато в предыдущем туре чемпионата «Лацио» добыл три пункта. На выезде команда разгромила «Кальяри» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Венеции» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе римлян три виктории.

    «Венеция»

    «Венеция» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда сражается за сохранение прописки в элите.

    На текущий момент команда занимает 18 место. Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь три очка.

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  • 11/03/2022

    • В предыдущем туре «Венеция» откровенно удручила игрой и результатом. Дома венецианцы были разгромлены «Сассуоло» (1:4).

    Не слишком выходит с результативностью и у ведущего форварда команды. Тома Анри отличился лишь 6 мячами в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.38, на ничью за 5.50, а на «Венецию» — за 9.10.

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    «Лацио» мотивирован подняться в зону еврокубков.

    «Венеция» испытывает огромные трудности в обороне.

    Атака римлян во главе с Чиро Иммобиле обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Лацио» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Лацио»?
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