«Лацио»
«Лацио» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока римляне занимают только 7 место в таблице.
Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Лацио» пропустил 42 мяча.
Коэффициенты матча Лацио — Венеция
Зато в предыдущем туре чемпионата «Лацио» добыл три пункта. На выезде команда разгромила «Кальяри» (0:3).
Против «Венеции» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе римлян три виктории.
«Венеция»
«Венеция» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда сражается за сохранение прописки в элите.
На текущий момент команда занимает 18 место. Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь три очка.
В предыдущем туре «Венеция» откровенно удручила игрой и результатом. Дома венецианцы были разгромлены «Сассуоло» (1:4).
Не слишком выходит с результативностью и у ведущего форварда команды. Тома Анри отличился лишь 6 мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.38, на ничью за 5.50, а на «Венецию» — за 9.10.
«Лацио» мотивирован подняться в зону еврокубков.
«Венеция»
Атака римлян во главе с Чиро Иммобиле обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.01.