«Лацио» сыграет на своем поле с «Венецией» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока римляне занимают только 7 место в таблице.

Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Лацио» пропустил 42 мяча.

Коэффициенты матча Лацио — Венеция 1 1.33 X 5.20 2 9.00 Ставка

Зато в предыдущем туре чемпионата «Лацио» добыл три пункта. На выезде команда разгромила «Кальяри» (0:3).

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Против «Венеции» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе римлян три виктории.

«Венеция»

«Венеция» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда сражается за сохранение прописки в элите.

На текущий момент команда занимает 18 место. Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь три очка.

В предыдущем туре «Венеция» откровенно удручила игрой и результатом. Дома венецианцы были разгромлены «Сассуоло» (1:4).

Не слишком выходит с результативностью и у ведущего форварда команды. Тома Анри отличился лишь 6 мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.38, на ничью за 5.50, а на «Венецию» — за 9.10.

«Лацио» мотивирован подняться в зону еврокубков.

«Венеция» испытывает огромные трудности в обороне .

Атака римлян во главе с Чиро Иммобиле обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.01.