ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАСупер Марио. Гол Фернадеса принес ЦСКА непростую победу в дерби с «Локо» «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами «Атлетико»Примера. «Атлетико» обыграл «Кадис», «Барса» примет «Осасуну», «Реал» в гостях у «Мальорки»
  • 22:28
    • Хэт-трик Роналду принес МЮ победу над «Тоттенхэмом»
  • 00:42
    • Гол Калюлю принес «Милану» победу над «Эмполи»
  • 22:05
    • «Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мораты
  • 20:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в столичном дерби
  • 19:26
    • «Бавария» не справилась с «Хоффенхаймом»
  • 18:29
    • «Динамо» на выезде разгромило тульский «Арсенал»
  • 18:19
    • «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон»
    Все новости спорта

    В стамбульском дерби победят «орлы»?

    «Галатасарай» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Суперлига, 14 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Бешикташ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бешикташ»
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 29-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 14 марта, начало — в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 14 Марта 2022 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
    •

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» пребывает в жесточайшем кризисе. Невероятно, но сейчас стамбульцы занимают только 12 место в турнирной таблице.

    Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Галатасарай» пропустил 41 мяч.

    В предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Коньяспору» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Зато в Лиге Европы команда играет прилично. Выездная ничья в первой встрече 1/8 финала с «Барселоной» (0:0) дорогого стоит.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда скромно сражается лишь за выход в еврокубки.

    На текущий момент команда занимает 7 место. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет лишь два очка.

  • «Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • Рассказываем, под какие ограничения угодил лондонский клуб и что его ждет
  • 11/03/2022

    • В предыдущем туре «Бешикташ» добыл один зачетный пункт. Ничья с «Башакшехиром» (2:2) на своем поле вряд ли прибавляет позитива.

    В атаке команды основной расчет лежит на Миши Батшуайи. Бельгиец в 23 сыгранных матчах настрелял уже 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Бешикташ» — за 2.75.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Галатасарай» сейчас находится в глубочайшем игровом кризисе.

    «Бешикташ» нестабилен, но неплохо выглядит в атаке.

    «Орлы» сейчас явно выглядят монолитнее земляков. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Калгари — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Даллас — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Сок — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Химки — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Лутон — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на футбол. В стамбульском дерби победят «орлы»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры