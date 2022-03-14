«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 29-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 14 марта, начало — в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» пребывает в жесточайшем кризисе. Невероятно, но сейчас стамбульцы занимают только 12 место в турнирной таблице.

Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Галатасарай» пропустил 41 мяч.

В предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Коньяспору» (2:0).

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Зато в Лиге Европы команда играет прилично. Выездная ничья в первой встрече 1/8 финала с «Барселоной» (0:0) дорогого стоит.

«Бешикташ»

«Бешикташ» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда скромно сражается лишь за выход в еврокубки.

На текущий момент команда занимает 7 место. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет лишь два очка.

В предыдущем туре «Бешикташ» добыл один зачетный пункт. Ничья с «Башакшехиром» (2:2) на своем поле вряд ли прибавляет позитива.

В атаке команды основной расчет лежит на Миши Батшуайи. Бельгиец в 23 сыгранных матчах настрелял уже 11 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Бешикташ» — за 2.75.

«Галатасарай» сейчас находится в глубочайшем игровом кризисе .

«Бешикташ» нестабилен, но неплохо выглядит в атаке.

«Орлы» сейчас явно выглядят монолитнее земляков. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.75.