«Галатасарай»
«Галатасарай» пребывает в жесточайшем кризисе. Невероятно, но сейчас стамбульцы занимают только 12 место в турнирной таблице.
Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Галатасарай» пропустил 41 мяч.
В предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Коньяспору» (2:0).
Зато в Лиге Европы команда играет прилично. Выездная ничья в первой встрече 1/8 финала с «Барселоной» (0:0) дорогого стоит.
«Бешикташ»
«Бешикташ» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда скромно сражается лишь за выход в еврокубки.
На текущий момент команда занимает 7 место. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет лишь два очка.
В предыдущем туре «Бешикташ» добыл один зачетный пункт. Ничья с «Башакшехиром» (2:2) на своем поле вряд ли прибавляет позитива.
В атаке команды основной расчет лежит на Миши Батшуайи. Бельгиец в 23 сыгранных матчах настрелял уже 11 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Бешикташ» — за 2.75.
«Галатасарай»
«Бешикташ» нестабилен, но неплохо выглядит в атаке.
«Орлы» сейчас явно выглядят монолитнее земляков. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.75.