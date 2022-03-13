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    Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?

    «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг». Прогноз, ставки (к. 2.14) на футбол, чемпионат Германии, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»
    Встреча 26-го тура Бундеслиги между «Гройтером» и «Лейпцигом» состоится 13 марта. Матч на арене «Томас Зоммер» начнется в 21:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Марта 2022 года

    «Гройтер Фюрт»

    Подопечные Стефана Лейтла потерпели 12 поражений в 13 гостевых играх текущего сезона (1 ничья). На родном стадионе «Гройтер» не проигрывает 6 матчей подряд (3 победы, 3 ничьи).

    В феврале «трилистники» дома обыграли берлинскую «Герту» (2:1), после чего в Мюнхене были разгромлены «Баварией» (1:4).

    Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — РБ Лейпциг

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    В последних матчах «Гройтер» дома поделил очки с «Кельном» (1:1), а потом на выезде уступил «Бохуму» (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 25 туров Бундеслиги «Гройтер» с 14 очками на 18-м месте. Разница мячей 23-64. Хргота забил 8 голов. Не сыграют Функ, Кер и Гриесбек.

    «Лейпциг»

    На выезде «Лейпциг» начал поправлять статистику своих выступлений, одержав победы в 3 из 4 последних гостевых матчей (1 поражение).

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    • В конце февраля «быки» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы и «Бохум» (1:0) в Бундеслиге.

    Март команда Телеско начала с выездной победы в Кубке Германии над «Ганновером» (4:0), а вернувшись домой «Лейпциг» спасся от поражения в матче с «Фрайбургом» (1:1).

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    • После 25 туров Бундеслиги «Лейпциг» на 5-м месте с 41 очком. Разница мячей 51-29, Нкунку забил 14 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гройтер» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.40, на ничью в основное время — 5.60, а на победу «Лейпцига» — 1.35.

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    В первом круге «Лейпциг» победил со счетом 4:1. Всего команды встречались 5 раз и «Быки» одержали 4 победы, раз сыграв вничью.

    «Быки» выступают сразу в трех турнирах, но отстранение «Спартака» от еврокубков дало им передышку. Прогнозируем, что «Лейпциг» победит в верховом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.86 и ТБ 2,5 за 1.55.

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    «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?
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