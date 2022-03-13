Встреча 26-го тура Бундеслиги между «Гройтером» и «Лейпцигом» состоится 13 марта. Матч на арене «Томас Зоммер» начнется в 21:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

Подопечные Стефана Лейтла потерпели 12 поражений в 13 гостевых играх текущего сезона (1 ничья). На родном стадионе «Гройтер» не проигрывает 6 матчей подряд (3 победы, 3 ничьи).

В феврале «трилистники» дома обыграли берлинскую «Герту» (2:1), после чего в Мюнхене были разгромлены «Баварией» (1:4).

Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — РБ Лейпциг 1 8.50 X 5.30 2 1.35 Ставка

В последних матчах «Гройтер» дома поделил очки с «Кельном» (1:1), а потом на выезде уступил «Бохуму» (1:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

После 25 туров Бундеслиги «Гройтер» с 14 очками на 18-м месте. Разница мячей 23-64. Хргота забил 8 голов. Не сыграют Функ, Кер и Гриесбек.

«Лейпциг»

На выезде «Лейпциг» начал поправлять статистику своих выступлений, одержав победы в 3 из 4 последних гостевых матчей (1 поражение).

В конце февраля «быки» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы и «Бохум» (1:0) в Бундеслиге.

Март команда Телеско начала с выездной победы в Кубке Германии над «Ганновером» (4:0), а вернувшись домой «Лейпциг» спасся от поражения в матче с «Фрайбургом» (1:1).

После 25 туров Бундеслиги «Лейпциг» на 5-м месте с 41 очком. Разница мячей 51-29, Нкунку забил 14 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Гройтер» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.40, на ничью в основное время — 5.60, а на победу «Лейпцига» — 1.35.

В первом круге «Лейпциг» победил со счетом 4:1. Всего команды встречались 5 раз и «Быки» одержали 4 победы, раз сыграв вничью.

«Быки» выступают сразу в трех турнирах, но отстранение «Спартака» от еврокубков дало им передышку. Прогнозируем, что «Лейпциг» победит в верховом матче .