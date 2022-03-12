ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы» Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • 00:57
    • Дубль Муриэля принес «Аталанте» победу над «Байером», «Монако» уступил «Браге»
  • 00:55
    • «Барселона» не справилась с «Галатасараем» в Лиге Европы
  • 22:37
    • Гол Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Вест Хэмом»
  • 01:04
    • «Базель» с Чаловым проиграл «Марселю», у ПСВ и Копенгагена результативная ничья
    Все новости спорта

    Что покажет против «Лос-Анджелеса» «Интер Майами»?

    «Интер Майами» — «Лос-Анджелес». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, МЛС, 12 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер Майами» не знает побед в новом сезоне МЛС
    «Интер Майами» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелесом» в рамках 3-го тура чемпионата США. Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. «Интер Майами» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 12 Марта 2022 года
    Интер Майами
  • Майами
    •  Интер Майами 21:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •

    «Интер Майами»

    «Интер» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    В итоге клуб из Флориды отстал от зоны плей-офф на семь очков. Только три команды финишировали ниже ее в таблице.

    Коэффициенты матча Интер Майами — Лос-Анджелес

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Перед стартом регулярного первенства клуб выиграл предсезонный Carolina Challenge Cup в борьбе с «Коламбус Крю», «Чарлстон Баттери» и «Шарлотт».

    Все прогнозы на футбол

    В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анжелес» новый чемпионат начал за здравие. Да и могло ли быть иначе, если в составе команды есть такой мастер, как Карлос Вела?!

    К слову, в стартовом туре команда обыграла «Колорадо Рэпидс» (3:0). Причем хет-трик оформил именно мексиканец.

  • «Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • «ПСЖ» в скором времени начнет искать нового тренера
  • Вчера

    • Во втором туре калифорнийцы лишь в компенсированное время спаслись от поражения «Портленду», где ничью 1:1 принес Мамаду Фаль.

    Нет сомнений, что «Лос-Анжелес» будет действовать в атакующем ключе. Для этого у команды есть все возможности.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий Актау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Актобе — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касаткина — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Корне — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Камбюр — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер Майами» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Что покажет против «Лос-Анджелеса» «Интер Майами»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры