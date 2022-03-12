«Интер Майами» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелесом» в рамках 3-го тура чемпионата США. Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. «Интер Майами» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В итоге клуб из Флориды отстал от зоны плей-офф на семь очков. Только три команды финишировали ниже ее в таблице.

Коэффициенты матча Интер Майами — Лос-Анджелес 1 3.95 X 3.90 2 1.85 Ставка

Перед стартом регулярного первенства клуб выиграл предсезонный Carolina Challenge Cup в борьбе с «Коламбус Крю», «Чарлстон Баттери» и «Шарлотт».

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В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анжелес» новый чемпионат начал за здравие. Да и могло ли быть иначе, если в составе команды есть такой мастер, как Карлос Вела?!

К слову, в стартовом туре команда обыграла «Колорадо Рэпидс» (3:0). Причем хет-трик оформил именно мексиканец.

Во втором туре калифорнийцы лишь в компенсированное время спаслись от поражения «Портленду», где ничью 1:1 принес Мамаду Фаль.

Нет сомнений, что «Лос-Анжелес» будет действовать в атакующем ключе. Для этого у команды есть все возможности.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.