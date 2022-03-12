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    «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Испании, 12 марта 2022 года

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    «Хетафе» на своём поле сыграет против «Валенсии» в рамках 28-го тура Примеры. Матч состоится 12 марта, начало — 23:00 (мск). «Хетафе» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2022 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 23:00 Валенсия Валенсия
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    «Хетафе»

    «Синие» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 27 очков за 27 матчей. От зоны вылета команду отделяет всего на всего 3 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Хетафе» 4 раза порадовал своих болельщиков победами, 3 раза потерпел поражения и 3 раза довольствовался ничьей.

    Коэффициенты матча Хетафе — Валенсия

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
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    В Примере «городские» явно позволил себе немного расслабиться в последнее время. Или просто переживает спад формы, чего, безусловно, тоже нельзя исключать. За последние 4 тура команда два раза проиграла на выезде «Атлетико» (4:3) и «Эспаньолу» (2:0) и 2 раза сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) и «Алавесом» (2:2).

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    А перед этим подмадридский коллектив выдал серию, когда в 10 матчах Ла Лиги проиграл только «Севилье», и то минимально — 1:0. На этом отрезке «Хетафе» брал ничьи с «Атлетиком» (0:0) и «Реалом Сосьедадом» (0:0) и даже обыгрывал мадридский «Реал» (1:0).

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» немного пришли в себя и в данный момент расположились на 9-м месте набрав 36 очков. От зоны вылета команда далеко, а вот от еврокубковых строчек их отделяет 8 баллов, хотя и это им уже вряд ли поможет.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Валенсия» провела 3 ничейных поединка, 3 раза проиграла своим соперникам и 4 раза смогла одержать победы.

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    • В чемпионате Испании «оранжевые» наконец-то смогли реабилитироваться в глазах своих болельщиков и в последних двух турах одержали победы над «Мальоркой» (0:1) и «Гранадой» (3:1). А перед этим «Валенсия» терпела поражения от возродившейся «Барсы» (1:4) и «Алавеса» (2:1).

    Резкий прорыв «летучие мыши» делают в этом сезоне именно в борьбе за Кубок Испании. Команда прошла в полуфинале «Атлетик» сыграв со счётом 1:1 в Бильбао и 1:0 дома, поэтому смогла выйти в решающий раунд, где сыграет с «Бетисом». Еще 1 победа в Копе гарантирует и трофей, и место в Лиге Европы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хетафе» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Валенсии» — за 3.20.

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    Прогноз — «Валенсия» пришла в себя и забивает в каждом матче показывая хорошую игру. «Хетафе» явно находится в кризисе, но так же много забивает и постоянно пробует идти вперед. Поэтому ждем насыщенный на голы матч, так как обеим командам нужно забрать эти 3 очка.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.44.

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    «Хетафе» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Это будет результативный поединок
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