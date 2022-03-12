«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 15:30 мск. «Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 13-е место в таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

На данный момент «Брайтон» явно не в лучшем состоянии. Серия поражений команды Грэма Поттера составляет уже четыре матча.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 1 6.10 X 4.50 2 1.50 Ставка

«Брайтон» проиграл «Манчестер Юнайтед», «Бернли», «Астон Вилле» и «Ньюкаслу», пропустив в общей сложности девять мячей.

Календарь и таблица АПЛ

«Брайтон» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем находится на второй строчке, набрав в 27-ми матчах 63 очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, но у «красных» есть еще игра в запасе.

Ранее на этой неделе «Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» миланскому «Интеру» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Но по сумме двух встреч счет в пользу «мерсисайдцев».

Надо сказать, что команде Юргена Клоппа повезло с очень спорным удалением Алексиса Санчеса, в противном случае произойти могло все что угодно.

Интересно, что перед этим у «Ливерпуля» была серия из 15-ти матчей без поражений.

Между тем, «Ливерпуль» выиграл семь предыдущих матчей АПЛ с общим счетом 19:2.

Прогноз и ставка

На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 6.25, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Ливерпуля» — за 1.54.

«Ливерпулю» срочно нужно выигрывать, чтобы продолжить погоню за «Ман Сити», но есть подозрение, что на поле «Брайтона» у «красных» могут возникнуть проблемы.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.

Добавим, что «Ливерпуль» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах против «Брайтона».