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    «Ливерпуль» снова потеряет очки в матче с «Брайтоном»?

    «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Англии 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль» выиграл семь предыдущих матчей АПЛ с общим счетом 19:2
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 15:30 мск. «Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Марта 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 15:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 13-е место в таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

    На данный момент «Брайтон» явно не в лучшем состоянии. Серия поражений команды Грэма Поттера составляет уже четыре матча.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
    •

    «Брайтон» проиграл «Манчестер Юнайтед», «Бернли», «Астон Вилле» и «Ньюкаслу», пропустив в общей сложности девять мячей.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брайтон» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем находится на второй строчке, набрав в 27-ми матчах 63 очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, но у «красных» есть еще игра в запасе.

    Ранее на этой неделе «Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» миланскому «Интеру» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Но по сумме двух встреч счет в пользу «мерсисайдцев».

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    • Надо сказать, что команде Юргена Клоппа повезло с очень спорным удалением Алексиса Санчеса, в противном случае произойти могло все что угодно.

    Интересно, что перед этим у «Ливерпуля» была серия из 15-ти матчей без поражений.

    Между тем, «Ливерпуль» выиграл семь предыдущих матчей АПЛ с общим счетом 19:2.

    Прогноз и ставка

    На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 6.25, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Ливерпуля» — за 1.54.

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    «Ливерпулю» срочно нужно выигрывать, чтобы продолжить погоню за «Ман Сити», но есть подозрение, что на поле «Брайтона» у «красных» могут возникнуть проблемы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.

    Добавим, что «Ливерпуль» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах против «Брайтона».

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    «Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
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