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    «Уотфорд» продлит неприятную серию «Вулверхэмптона»?

    «Вулверхэмптон» — «Уотфорд». Прогноз, ставки (к. 1.85) на футбол, АПЛ, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»
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    «Вулверхэмптон» проиграл три предыдущих матча
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в рамках перенесенного матча 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2022 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 22:30 Уотфорд Уотфорд
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

    После недавних матчей «Вулверхэмптон» упустил шикарный шанс вплотную приблизиться к топ-6. В трех предыдущих турах «волки» не набрали ни одного очка.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Уотфорд

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    Сначала команда Бруну Лаже проиграла «Арсеналу» и «Вест Хэму», а потом уступила «Кристал Пэлас».

    Календарь и таблица АПЛ

    Более того, в семи предыдущих матчах у «Вулверхэмптона» пять поражений. В трех случаях — на своем поле.

    «Вулверхэмптон» не пропускал на своем поле только в одном из шести предыдущих матчей.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» тем временем находится на 19-й строчке, набрав в 27-ми матчах всего лишь 19 очков.

    В минувшее воскресенье «Уотфорд» проиграл на своем поле «Арсеналу» (2:3).

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    • Это было четвертое поражение команды Роя Ходжсона в шести последних турах. На этом отрезке единственным позитивным моментом стала гостевая победа над «Астон Виллой» (0:1).

    Кроме того, «Уотфорд» выстоял на поле «Манчестер Юнайтед», сыграв вничью — 0:0. Но в целом пока не очень понятно, за счет чего Ходжсону удастся спасти команду от вылета в Чемпионшип.

    Прогноз и ставка

    На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Уотфорда» — за 4.90.

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    «Вулверхэмптон» будет максимально заряжен после трех неудачных матчей. В этом плане «Уотфорду» не очень повезло.

    Ставка — победа «Вулверхэмптона» за 1.85.

    И очень вероятно, что в этой игре все решит один гол. На результативный футбол здесь точно не стоит рассчитывать.

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    «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Уотфорд» продлит неприятную серию «Вулверхэмптона»?
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