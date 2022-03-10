«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в рамках перенесенного матча 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

После недавних матчей «Вулверхэмптон» упустил шикарный шанс вплотную приблизиться к топ-6. В трех предыдущих турах «волки» не набрали ни одного очка.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Уотфорд 1 1.80 X 3.40 2 4.90 Ставка

Сначала команда Бруну Лаже проиграла «Арсеналу» и «Вест Хэму», а потом уступила «Кристал Пэлас».

Календарь и таблица АПЛ

Более того, в семи предыдущих матчах у «Вулверхэмптона» пять поражений. В трех случаях — на своем поле.

«Вулверхэмптон» не пропускал на своем поле только в одном из шести предыдущих матчей.

«Уотфорд»

«Уотфорд» тем временем находится на 19-й строчке, набрав в 27-ми матчах всего лишь 19 очков.

В минувшее воскресенье «Уотфорд» проиграл на своем поле «Арсеналу» (2:3).

Это было четвертое поражение команды Роя Ходжсона в шести последних турах. На этом отрезке единственным позитивным моментом стала гостевая победа над «Астон Виллой» (0:1).

Кроме того, «Уотфорд» выстоял на поле «Манчестер Юнайтед», сыграв вничью — 0:0. Но в целом пока не очень понятно, за счет чего Ходжсону удастся спасти команду от вылета в Чемпионшип.

Прогноз и ставка

На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Уотфорда» — за 4.90.

«Вулверхэмптон» будет максимально заряжен после трех неудачных матчей. В этом плане «Уотфорду» не очень повезло.

Ставка — победа «Вулверхэмптона» за 1.85.

И очень вероятно, что в этой игре все решит один гол. На результативный футбол здесь точно не стоит рассчитывать.