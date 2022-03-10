«Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 марта в Саутгемптоне, начало — в 22:30 мск. «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы.

«Святые» отстают от шестой позиции на 10 очков. Да и с обороной у них не все так весело: 41 пропущенный мяч в 27 матчах.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Ньюкасл 1 1.95 X 3.70 2 3.75 Ставка

До прошлого тура в семи поединках «Саутгемптон» не проигрывал, одержав пять побед и один раз сыграв вничью.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем матче чемпионата Англии коллектив потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:4) на выезде.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь «Сорокам» морально стало куда полегче.

Нынешнее 14 место, конечно, не предел возможностей, однако и оно сейчас в радость. А вот атака слабовата: всего 30 голов в 26 матчах.

Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» добыл три пункта. На своем поле «Юнайтед» не без проблем одолел «Брайтон» (2:1).

На сегодня беспроигрышная серия клуба составляет семь поединков (все — в чемпионате) при пяти победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,60, равно как и ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.