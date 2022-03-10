«Саутгемптон»
«Саутгемптон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы.
«Святые» отстают от шестой позиции на 10 очков. Да и с обороной у них не все так весело: 41 пропущенный мяч в 27 матчах.
Коэффициенты матча Саутгемптон — Ньюкасл
До прошлого тура в семи поединках «Саутгемптон» не проигрывал, одержав пять побед и один раз сыграв вничью.
В последнем матче чемпионата Англии коллектив потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:4) на выезде.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь «Сорокам» морально стало куда полегче.
Нынешнее 14 место, конечно, не предел возможностей, однако и оно сейчас в радость. А вот атака слабовата: всего 30 голов в 26 матчах.
Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» добыл три пункта. На своем поле «Юнайтед» не без проблем одолел «Брайтон» (2:1).
На сегодня беспроигрышная серия клуба составляет семь поединков (все — в чемпионате) при пяти победах и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,60, равно как и ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.