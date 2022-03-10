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    Продлится ли беспроигрышная серия «Ньюкасла»?

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.45) и ставки на футбол, АПЛ, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл» не проигрывает семь матчей
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 марта в Саутгемптоне, начало — в 22:30 мск. «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2022 года
    Саутгемптон
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    •  Саутгемптон 22:30 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы.

    «Святые» отстают от шестой позиции на 10 очков. Да и с обороной у них не все так весело: 41 пропущенный мяч в 27 матчах.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Ньюкасл

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    До прошлого тура в семи поединках «Саутгемптон» не проигрывал, одержав пять побед и один раз сыграв вничью.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем матче чемпионата Англии коллектив потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:4) на выезде.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь «Сорокам» морально стало куда полегче.

    Нынешнее 14 место, конечно, не предел возможностей, однако и оно сейчас в радость. А вот атака слабовата: всего 30 голов в 26 матчах.

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  • Вчера

    • Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» добыл три пункта. На своем поле «Юнайтед» не без проблем одолел «Брайтон» (2:1).

    На сегодня беспроигрышная серия клуба составляет семь поединков (все — в чемпионате) при пяти победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, равно как и ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. Продлится ли беспроигрышная серия «Ньюкасла»?
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