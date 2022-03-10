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    «Челси» продлит неприятную серию «Норвича»?

    «Норвич» — «Челси». Прогноз (к. 1.99) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Челси»
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    «Челси» потерпел лишь два поражения в 14-ти гостевых матчах АПЛ
    «Челси» сыграет на выезде с «Норвичем» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:30 мск. «Норвич» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 22:30 Челси Челси
  • Лондон
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    «Норвич»

    «Норвич» занимает последнее место в таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал лишь 17 очков.

    У «Норвича» еще остаются математические шансы на спасение, но есть ощущение, что психологически команда уже не готова к этому.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Челси

  • 1
  • 12.00
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.28
  • Ставка
    •

    Серия поражений «Норвича» составляет уже пять матчей. На этом отрезке команда Дина Смита пропустила 14 мячей.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Норвич» одержал всего лишь две домашние победы в текущем чемпионате Англии.

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 26-ти матчах 53 очка.

    В минувшую субботу команда Томаса Тухеля одержала разгромную победу над «Бернли» (4:0). Интересно, что все голы «синие» забили после перерыва.

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    • «Челси» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах. В конце февраля лондонский клуб проиграл «Ливерпулю» в серии пенальти в финале Кубка английской лиги.

    «Челси» потерпел лишь два поражения в 14-ти гостевых матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Норвич» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Челси» — за 1.29.

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    Если не будет никаких эксцессов, «Челси» спокойно наберет три очка.

    Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 1.99.

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    «Норвич» — «Челси»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» продлит неприятную серию «Норвича»?
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