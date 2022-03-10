«Челси» сыграет на выезде с «Норвичем» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:30 мск. «Норвич» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» занимает последнее место в таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал лишь 17 очков.

У «Норвича» еще остаются математические шансы на спасение, но есть ощущение, что психологически команда уже не готова к этому.

Коэффициенты матча Норвич Сити — Челси 1 12.00 X 5.30 2 1.28 Ставка

Серия поражений «Норвича» составляет уже пять матчей. На этом отрезке команда Дина Смита пропустила 14 мячей.

Календарь и таблица АПЛ

«Норвич» одержал всего лишь две домашние победы в текущем чемпионате Англии.

«Челси»

«Челси» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 26-ти матчах 53 очка.

В минувшую субботу команда Томаса Тухеля одержала разгромную победу над «Бернли» (4:0). Интересно, что все голы «синие» забили после перерыва.

«Челси» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах. В конце февраля лондонский клуб проиграл «Ливерпулю» в серии пенальти в финале Кубка английской лиги.

«Челси» потерпел лишь два поражения в 14-ти гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Норвич» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Челси» — за 1.29.

Если не будет никаких эксцессов, «Челси» спокойно наберет три очка.

Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 1.99.