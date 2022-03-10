«Марсель» на своём поле сыграет против «Базеля» в первом матче 1/8 Лиги Конференций. Поединок состоится 10 марта, начало — 23:00 (мск). «Марсель» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Южане» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 47 очков. За чемпионство им уже не удастся побороться, так как отрыв от лидера «ПСЖ» составляет 15 очков, а вот за вторую позицию ещё идет борьба с «Ниццей» у которой 49 баллов.

В Лиге 1 «Марсель» последние 3 тура показывает себя с плохой стороны, потерпев два поражения и 1 раз сыграв вничью.

Коэффициенты матча Марсель — Базель 1 1.60 X 4.00 2 5.70 Ставка

Сначала на домашнем стадионе «бело-голубые» уступили «Клермону», который находится внизу турнирной таблицы чемпионата со счётом 0:2, после не определили сильнейшего с «Труа» (1:1), а в последнем туре проиграли «Монако» (0:1).

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Лига Конференций на стадии 1/16 для «Марселя» прошла очень удачно. Команде попался слабый «Карабах», который практически ничего не смог сделать против французов. По сумме двух встреч «южане» обыграли своих соперников со счётом 1:6.

«Базель»

У «красно-синих» такое же положение как и у «Марселя». Третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, борьба за чемпионство уже не светит, а соперник со второго места «Янг Бойз» имеет в активе такое же количество баллов.

В Суперлиге Швейцарии «Базель» последнее время терял очки в матче с «Цюрихом», которому проиграл в результативном сражении со счётом 4:2, после этого не определил победителя и сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (2:2), а в крайнем туре смог реабилитироваться перед своими болельщиками обыграв «Лугано» со счётом 0:2.

«Базель», в отличие от предстоящего соперника, стартует с 1/8 финала Лиги конференций. Представитель Швейцарии выиграл свой квартет, набрав 14 очков в компании с «Карабахом», «Омонией» и «Кайратом».

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Базеля» — за 5.45.

Прогноз — В этом матче фаворитом встречи является «Марсель», но в своём чемпионате последнее время команда демонстрирует крайне неубедительную игру. «Базель» команда хорошая, которая много забивает, но так же имеет и весомые проблемы в защите. Поэтому в этом поединке мяч будет заброшен в ворота обеих команд.

Ставка — Обе команды забьют за 1.80.