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    «Тоттенхэм» и «Эвертон» устроят перестрелку?

    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Англии 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Эвертон»
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    «Тоттенхэм» одержал только одну победу в четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 марта в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Эвертон Эвертон
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    Ранее на этой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв в гостевом матче «Мидлсбро».

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Эвертон

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
    •

    Незадолго до этого команда Антонио Конте разгромила «Лидс» (4:0), но этот успех, как и победа над «Манчестер Сити» в середине февраля, скорее, случайность, чем закономерность.

    В последнее время «Тоттенхэм» играет далеко не лучшим образом, из-за чего Конте уже успел намекнуть, что хотел бы покинуть команду.

    «Тоттенхэм» одержал только одну победу в четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле. В феврале «шпоры» уступили «Саутгемптону» и «Вулверхэмптону».

    «Эвертон»

    «Эвертон» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 24-х матчах всего лишь 22 очка. Судя по всему, «ирисок» ждет непростая борьба за выживание.

    Несколько дней назад «Эвертон» вышел в следующий раунд Кубка Англии, выиграв на своем поле у «Борем Вуд».

    Но в АПЛ у «Эвертона» пока что совсем ничего не получается. Всего лишь одна победа в девяти предыдущих матчах — это явно не то, на что рассчитывали боссы клуба, когда приглашали Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

    Все прогнозы на АПЛ

    И самое неприятное, что на этом отрезке «Эвертон» потерпел семь поражений.

    «Эвертон» проиграл восемь из десяти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Эвертона» — за 5.75.

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    Обе команды серьезно барахлят, поэтому сейчас явно не тот случай, когда есть смысл ставить на исход. Произойти может все что угодно.

    Ставка — обе команды забьют за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 1,0 за 2.50. Оборона «Тоттенхэма» в последнее время тоже не впечатляет.

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    «Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» и «Эвертон» устроят перестрелку?
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