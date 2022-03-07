«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 марта в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

Ранее на этой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв в гостевом матче «Мидлсбро».

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Эвертон 1 1.57 X 4.10 2 5.80 Ставка

Незадолго до этого команда Антонио Конте разгромила «Лидс» (4:0), но этот успех, как и победа над «Манчестер Сити» в середине февраля, скорее, случайность, чем закономерность.

В последнее время «Тоттенхэм» играет далеко не лучшим образом, из-за чего Конте уже успел намекнуть, что хотел бы покинуть команду.

«Тоттенхэм» одержал только одну победу в четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле. В феврале «шпоры» уступили «Саутгемптону» и «Вулверхэмптону».

«Эвертон»

«Эвертон» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 24-х матчах всего лишь 22 очка. Судя по всему, «ирисок» ждет непростая борьба за выживание.

Несколько дней назад «Эвертон» вышел в следующий раунд Кубка Англии, выиграв на своем поле у «Борем Вуд».

Но в АПЛ у «Эвертона» пока что совсем ничего не получается. Всего лишь одна победа в девяти предыдущих матчах — это явно не то, на что рассчитывали боссы клуба, когда приглашали Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

Все прогнозы на АПЛ

И самое неприятное, что на этом отрезке «Эвертон» потерпел семь поражений.

«Эвертон» проиграл восемь из десяти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Эвертона» — за 5.75.

Обе команды серьезно барахлят, поэтому сейчас явно не тот случай, когда есть смысл ставить на исход. Произойти может все что угодно.

Ставка — обе команды забьют за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 1,0 за 2.50. Оборона «Тоттенхэма» в последнее время тоже не впечатляет.