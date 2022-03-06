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    Закрепится ли «Страсбург» в еврокубковой зоне?

    «Реймс» — «Страсбург». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, Лига 1, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Страсбург»
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    Людовик Ажорк
    «Реймс» и «Страсбург» встретятся в матче 27 тура Лиги 1 6 марта. Начало в 17:00 по мск. «Реймс» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реймс»

    У «Реймса» после 26 матчей 31 набранное очко. Клуб занимает 13 место в таблице чемпионата Франции. В последних двух турах он не проигрывал, набрав 4 пункта.

    «Реймс» сумел на выезде одолеть «Монако» (2:1) благодаря голу, забитому на 90+2 минуте встречи. Также у него была ничья с «Брестом» (1:1). К слову, у команды 10 ничьих и это наибольший показатель в сезоне.

    13 февраля хозяева потерпели свое последнее на данный момент поражение в чемпионате. Они проиграли «Нанту» с минимальным результатом.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют Валон Бериша, Эндрю Гравийон, Анастасиос Донис, Йенс-Лис Каюсте, Томас Фоке и Уго Экитике.

    «Страсбург»

    Гости идут пятыми в таблице. У них 43 очка. «Лион» отстает на 2 пункта, так что победа может дать коллективу еще больше уверенности в сохранении позиции, которая к слову является путевкой в Лигу конференций.

    «Страсбург» имеет серию из четырех матчей без поражений, которая включает 2 ничьи и 2 победы. Эльзасцы победили «Анже» и «Нант» с одинаковым результатом 1:0.

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    • Последние два результата — это ничьи. «Страсбург» разошелся миром с «Сент-Этьеном» (2:2) и «Ниццей» (0:0). Отметим также, что команда выиграла 3 из 5 последних выездных встреч Лиги 1.

    Не сыграют Максим Ле Маршан, Уорис Маджид и Адриен Томассон.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают следующие котировки на эту встречу: 3.45 дают на «Реймс», 3.15 предлагают на ничью и 2.30 выставили на победу «Страсбурга».

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    У «Страсбурга» более длинная беспроигрышная серия. Он занимает более высокую позицию и намерен ее сохранить. К тому же коллектив пропустил всего 2 гола в 4 турах.

    В таком случае мы рекомендуем поставить на победу «Страсбурга».

    Возможно, что гостям не удастся отделаться от соперника просто так, который обыграл в прошлом туре «Монако». Не исключено, что мы увидим обмен голами в поединке. Обе забивали в 3 из 4 матчей. Рекомендуем ставку «обе забьют» за 1.90.

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    «Реймс» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Закрепится ли «Страсбург» в еврокубковой зоне?
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