«Реймс» и «Страсбург» встретятся в матче 27 тура Лиги 1 6 марта. Начало в 17:00 по мск. «Реймс» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

У «Реймса» после 26 матчей 31 набранное очко. Клуб занимает 13 место в таблице чемпионата Франции. В последних двух турах он не проигрывал, набрав 4 пункта.

«Реймс» сумел на выезде одолеть «Монако» (2:1) благодаря голу, забитому на 90+2 минуте встречи. Также у него была ничья с «Брестом» (1:1). К слову, у команды 10 ничьих и это наибольший показатель в сезоне.

13 февраля хозяева потерпели свое последнее на данный момент поражение в чемпионате. Они проиграли «Нанту» с минимальным результатом.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют Валон Бериша, Эндрю Гравийон, Анастасиос Донис, Йенс-Лис Каюсте, Томас Фоке и Уго Экитике.

«Страсбург»

Гости идут пятыми в таблице. У них 43 очка. «Лион» отстает на 2 пункта, так что победа может дать коллективу еще больше уверенности в сохранении позиции, которая к слову является путевкой в Лигу конференций.

«Страсбург» имеет серию из четырех матчей без поражений, которая включает 2 ничьи и 2 победы. Эльзасцы победили «Анже» и «Нант» с одинаковым результатом 1:0.

Последние два результата — это ничьи. «Страсбург» разошелся миром с «Сент-Этьеном» (2:2) и «Ниццей» (0:0). Отметим также, что команда выиграла 3 из 5 последних выездных встреч Лиги 1.

Не сыграют Максим Ле Маршан, Уорис Маджид и Адриен Томассон.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают следующие котировки на эту встречу: 3.45 дают на «Реймс», 3.15 предлагают на ничью и 2.30 выставили на победу «Страсбурга».

У «Страсбурга» более длинная беспроигрышная серия. Он занимает более высокую позицию и намерен ее сохранить. К тому же коллектив пропустил всего 2 гола в 4 турах.

В таком случае мы рекомендуем поставить на победу «Страсбурга».

Возможно, что гостям не удастся отделаться от соперника просто так, который обыграл в прошлом туре «Монако». Не исключено, что мы увидим обмен голами в поединке. Обе забивали в 3 из 4 матчей. Рекомендуем ставку «обе забьют» за 1.90.