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    «Крылышки» переиграют туляков

    «Крылья Советов» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, РПЛ, 6 марта 2022 года

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    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Марта 2022 года

    «Крылья Советов»

    Самарцы первую часть сезона провел прилично. Нынешнее 8 место для вернувшегося в элиту клуба — неплохая диспозиция.

    Вот только интересно, насколько повлияет на команду потеря Ивана Сергеева. Правда, и без ведущего форварда команда смотрится солидно.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Арсенал Тула

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.00
  • Ставка
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    Последний контрольный матч показал, что у «Крыльев Советов» с атакой все в порядке. Самарцы разгромили «Химки» со счетом 3:7.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Против «канониров» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков самарцы уступили в четырех.

    «Арсенал» Тула

    Эта команда нынешний чемпионат проваливает. Нынешнее 13 место с 19 очками в активе — таковы суровые реалии.

    Крайне слабо действует оборона. В 19 матчах туляки пропустили в свои ворота уже 37 раз.

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    • С атакой также дела обстоят не лучшим образом. Всего 21 забитый мяч — показатель на уровне аутсайдера.

    «Арсенал» Тула наверняка постарается добыть хотя бы один балл. Тем более, самарцы для «канониров» — традиционно удобный соперник.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.77, на ничью за 3.82, а на «Арсенал» Тула — за 5.05.

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    «Крылья Советов» даже без Сергеева выгодно смотрятся в атаке.

    Гости еще не отошли от вылета из Кубка от «Алании».

    Команда Осинькина выглядит монолитнее туляков. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -0.75 с коэффициентом 2.08.

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