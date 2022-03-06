«Крылья Советов»
Самарцы первую часть сезона провел прилично. Нынешнее 8 место для вернувшегося в элиту клуба — неплохая диспозиция.
Вот только интересно, насколько повлияет на команду потеря Ивана Сергеева. Правда, и без ведущего форварда команда смотрится солидно.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Арсенал Тула
Последний контрольный матч показал, что у «Крыльев Советов» с атакой все в порядке. Самарцы разгромили «Химки» со счетом 3:7.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Против «канониров» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков самарцы уступили в четырех.
«Арсенал» Тула
Эта команда нынешний чемпионат проваливает. Нынешнее 13 место с 19 очками в активе — таковы суровые реалии.
Крайне слабо действует оборона. В 19 матчах туляки пропустили в свои ворота уже 37 раз.
С атакой также дела обстоят не лучшим образом. Всего 21 забитый мяч — показатель на уровне аутсайдера.
«Арсенал» Тула наверняка постарается добыть хотя бы один балл. Тем более, самарцы для «канониров» — традиционно удобный соперник.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.77, на ничью за 3.82, а на «Арсенал» Тула — за 5.05.
«Крылья Советов»
Гости еще не отошли от вылета из Кубка от «Алании».
Команда Осинькина выглядит монолитнее туляков. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -0.75 с коэффициентом 2.08.