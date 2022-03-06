«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарцы первую часть сезона провел прилично. Нынешнее 8 место для вернувшегося в элиту клуба — неплохая диспозиция.

Вот только интересно, насколько повлияет на команду потеря Ивана Сергеева. Правда, и без ведущего форварда команда смотрится солидно.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Арсенал Тула 1 1.73 X 3.65 2 5.00 Ставка

Последний контрольный матч показал, что у «Крыльев Советов» с атакой все в порядке. Самарцы разгромили «Химки» со счетом 3:7.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Против «канониров» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков самарцы уступили в четырех.

«Арсенал» Тула

Эта команда нынешний чемпионат проваливает. Нынешнее 13 место с 19 очками в активе — таковы суровые реалии.

Крайне слабо действует оборона. В 19 матчах туляки пропустили в свои ворота уже 37 раз.

С атакой также дела обстоят не лучшим образом. Всего 21 забитый мяч — показатель на уровне аутсайдера.

«Арсенал» Тула наверняка постарается добыть хотя бы один балл. Тем более, самарцы для «канониров» — традиционно удобный соперник.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.77, на ничью за 3.82, а на «Арсенал» Тула — за 5.05.

«Крылья Советов» даже без Сергеева выгодно смотрятся в атаке .

Гости еще не отошли от вылета из Кубка от «Алании».

Команда Осинькина выглядит монолитнее туляков. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -0.75 с коэффициентом 2.08.