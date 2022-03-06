6 марта на «Артемио Франки» «Фиорентина» сыграет с «Вероной» в матче 28 тура Серии А. Поединок стартует в 17:00 по мск. «Фиорентина» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» ожидаемо борется за выход в еврокубки. Правда, сейчас команда занимает более скромное восьмое место в таблице.

При этом отставание от вожделенной шестой строчки составляет всего два пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 36 пропущенных мячей.

Коэффициенты матча Фиорентина — Верона 1 1.95 X 3.60 2 3.75 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» не смогла добыть хотя бы балл. Выездной поединок с «Сассуоло» завершился поражением (2:1).

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После этого «Скуадра Виола» потерпела поражение от «Ювентуса» (0:1) на своем поле в первом матче полуфинала Кубка Италии.

«Верона»

«Эллины» находятся на 9-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков за 27 туров чемпионата. От нынешнего соперника команду отделяют всего два очка.

За последние 12 игр во всех турнирах «Верона» пять раз потерпела поражения от своих соперников, два раз сыграла вничью и пять раз порадовала своих болельщиков победами.

Команда Игора Тудора выиграла четыре из шести последних встреч: в гостях у «Сассуоло» (4:2), на своем поле у «Болоньи» (2:1), «Удинезе» (4:0) и «Венеции» (3:1).

Единственное поражение в феврале «Верона» потерпела в Турине от «Ювентуса» — 0:2. Таким образом в трех последних играх она не уступала.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.