«Факел» сыграет на своем поле с «КАМАЗом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» проводит замечательный сезон. Команда Олега Василенко явно настроена сохранить текущую вторую позицию.

Отрыв от идущих следом торпедовцев составляет всего 2 очка. Зато играет «Факел» интересно и задорно!

Максим Максимов настрелял уже 12 мячей в чемпионате. Так еще и пополнил команду опытный форвард Владимир Дядюн.

Прогнозы на ФНЛ

Против «КАМАЗа» команда в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков воронежцы уступили трижды, лишь однажды победив.

«КАМАЗ»

Эта команда многообещающе начала чемпионат. Однако на данный момент челнинцы занимают лишь 11 место в таблице.

Причем забивает и пропускает «КАМАЗ» с одинаковой частотой. 23 мяча в активе при 23 пропущенных в собственные ворота.

Из игроков отметим нападающего Романа Янушковского. Теперь ему придется брать на себя обязанности бомбардира, ведь зимой покинул клуб Александр Гаглоев.

Челнинцам бойцовских качеств не занимать. Более того, в матче первого круга они переиграли «Факел» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.49, на ничью за 4.30, а на «КАМАЗ» — за 6.20.

«Факел» наверняка будет активно атаковать .

Челнинцы традиционно успешно играют с «Факелом».

У обеих команд есть, кому создавать и реализовывать голевые моменты. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.