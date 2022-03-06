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    Команды выдадут очередной верховой матч

    «Кельн» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Германии, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»
    В 25-м туре первой Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет «Хоффенхайм». Поединок состоится 6 марта и начнется в 19:30 по мск. «Кельн» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2022 года
    Кёльн
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    «Кельн»

    «Кельн» проводит хороший сезон и даже претендует на Лигу чемпионов. Сейчас он идет на восьмой строке, но от четвертой позиции отстает всего лишь на четыре балла.

    За последние девять встреч первенства «козлы» потерпели лишь два поражения, да и те от «Баварии» 0:4 и «Лейпцига» 1:3. В других семи поединках данного отрезка они трижды сыграли вничью и четыре раза побеждали.

    Коэффициенты матча Кёльн — Хоффенхайм

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В минувшем туре первенства «Кельн» на выезде расписал мировую с аутсайдером «Гройтер Фюрт» 1:1, а игровым днем ранее он на своем поле справился с «Айнтрахтом» 1:0, что стало для него второй домашней победой подряд.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей территории «Кельн» в текущем чемпионате выиграл семь игр из 12 при трех мировых результатах и всего лишь двух неудачах.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» на текущий момент в турнирной таблице идет на пятой позиции, имея одинаковое количество баллов с четвертым местом, так что имеет хорошие шансы на путевку в Лигу чемпионов.

    Первый круг Бундеслиги «деревенские» завершили длительной серией без поражений, а во втором трижды уступали и добились четыре выигрышных результата. Причем три их них в своих последних матчах.

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  • 03/03/2022

    • Так неделю тому назад была одержана домашняя победа над «Штутгартом» 2:1, а до этого были обыграны в гостях «Вольфсбург» 2:1 и в родных стенах «Арминия» 2:0.

    Вне родных стен «Хоффенхайм» проиграл шесть игр из 12, еще четыре поединка он выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Хоффенхайм» выиграл у «Кельна» в последних семи очных встречах, включая и викторию в первом круге дома 5:0. Как правило, эти все матчи были результативными.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Кельна» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.46.

    Так как эти команды играют весьма результативно между собой, а сейчас еще каждая сторона будет нацелена только на три очка, то здесь также приходится ждать верхов.

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    «Кельн» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Команды выдадут очередной верховой матч
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