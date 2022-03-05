«Ницца»
«Ницца» сражается за 2 место в Лиге 1. На данный момент команда отстает от занимающих его марсельцев на один балл.
Главным позитивным местом команды считаются надежные тылы. «Ницца» в 26 поединках пропустила всего 21 раз.
Коэффициенты матча Ницца — ПСЖ
В предыдущем туре чемпионата «Ницца» разжился одним зачетным пунктом. На выезде команда расписала мировую со «Страсбургом».
Против парижан команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «Ницца» проиграла трижды.
ПСЖ
ПСЖ нынешний сезон проводит на одном дыхании. В Лиге 1 парижане не знают себе равных, и уже оторвались от ближайшего конкурента на 15 очков.
ПСЖ с таким составом разумно блистает в атаке. В 26 матчах команде удалось настрелять уже 56 мячей.
В предыдущем туре ПСЖ вновь порадовал результатом. Дома команда уверенно разобралась с «Сент-Этьеном» (3:1).
Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут активно атаковать. Еще бы, с такими парнями, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе иной сценарий просто невозможен.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.78, на ничью за 4.24, а на «Ниццу» — за 4.36.
«Ницца» неудачно играет против парижан.
ПСЖ
Подбор игроков позволяет парижанам рассчитывать на победу. Наши прогноз и ставка — Победа ПСЖ во 2 тайме с коэффициентом 2.09.