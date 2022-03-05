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    ПСЖ дожмет «Ниццу»

    «Ницца» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Лига 1, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    «Ницца» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 марта, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Марта 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Ницца»

    «Ницца» сражается за 2 место в Лиге 1. На данный момент команда отстает от занимающих его марсельцев на один балл.

    Главным позитивным местом команды считаются надежные тылы. «Ницца» в 26 поединках пропустила всего 21 раз.

    Коэффициенты матча Ницца — ПСЖ

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.83
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Ницца» разжился одним зачетным пунктом. На выезде команда расписала мировую со «Страсбургом».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против парижан команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «Ницца» проиграла трижды.

    ПСЖ

    ПСЖ нынешний сезон проводит на одном дыхании. В Лиге 1 парижане не знают себе равных, и уже оторвались от ближайшего конкурента на 15 очков.

    ПСЖ с таким составом разумно блистает в атаке. В 26 матчах команде удалось настрелять уже 56 мячей.

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    • В предыдущем туре ПСЖ вновь порадовал результатом. Дома команда уверенно разобралась с «Сент-Этьеном» (3:1).

    Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут активно атаковать. Еще бы, с такими парнями, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе иной сценарий просто невозможен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.78, на ничью за 4.24, а на «Ниццу» — за 4.36.

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    «Ницца» неудачно играет против парижан.

    ПСЖ превосходит соперника в классе.

    Подбор игроков позволяет парижанам рассчитывать на победу. Наши прогноз и ставка — Победа ПСЖ во 2 тайме с коэффициентом 2.09.

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    «Ницца» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ дожмет «Ниццу»
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