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    Три очка для «клинков»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
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    Кейнан Дэвис
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Марта 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» бьется за попадание в зону плей-офф. Причем сейчас команда занимает 7 место, отставая от искомого шестого на один пункт.

    «Клинки» в последних матчах смотрелись прилично. Например, до минувшего тура команда победила в двух матчах к ряду.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    А вот в предыдущем туре чемпионата «Шеффилд Юнайтед» проиграл. На выезде «клинки» минимально уступили «Миллуоллу».

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    Против «Ноттингем Форест» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «клинки» выиграли лишь однажды при двух неудачах.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» нынешний сезон проводит, словно на качелях. Команда бьется за выход в плей-офф, но пока занимает лишь 9 место.

    «Лесники» отстают от искомой позиции на три пункта. Да и с обороной у них относительный порядок: 33 пропущенных мяча в 33 матчах.

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    • В предыдущем туре «Ноттингем Форест» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Бристоль Сити» (2:0).

    Слишком заметно отсутствие ведущего форварда Льюиса Граббана. Ямаец, забивший 12 мячей в чемпионате, все еще пребывает в лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Ноттингем Форест» — за 3.80.

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    «Шеффилд Юнайтед» выглядит стабильнее «лесников».

    «Ноттингем Форест» более трех лет не обыгрывал «клинков».

    Хозяева куда более стабильны в плане результатов. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.00.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «клинков»?
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