«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» бьется за попадание в зону плей-офф. Причем сейчас команда занимает 7 место, отставая от искомого шестого на один пункт.

«Клинки» в последних матчах смотрелись прилично. Например, до минувшего тура команда победила в двух матчах к ряду.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест 1 2.00 X 3.35 2 3.95 Ставка

А вот в предыдущем туре чемпионата «Шеффилд Юнайтед» проиграл. На выезде «клинки» минимально уступили «Миллуоллу».

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Против «Ноттингем Форест» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «клинки» выиграли лишь однажды при двух неудачах.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» нынешний сезон проводит, словно на качелях. Команда бьется за выход в плей-офф, но пока занимает лишь 9 место.

«Лесники» отстают от искомой позиции на три пункта. Да и с обороной у них относительный порядок: 33 пропущенных мяча в 33 матчах.

В предыдущем туре «Ноттингем Форест» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Бристоль Сити» (2:0).

Слишком заметно отсутствие ведущего форварда Льюиса Граббана. Ямаец, забивший 12 мячей в чемпионате, все еще пребывает в лазарете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Ноттингем Форест» — за 3.80.

«Шеффилд Юнайтед» выглядит стабильнее «лесников».

«Ноттингем Форест» более трех лет не обыгрывал «клинков» .

Хозяева куда более стабильны в плане результатов. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.00.