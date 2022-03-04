«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» бьется за попадание в зону плей-офф. Причем сейчас команда занимает 7 место, отставая от искомого шестого на один пункт.
«Клинки» в последних матчах смотрелись прилично. Например, до минувшего тура команда победила в двух матчах к ряду.
Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
А вот в предыдущем туре чемпионата «Шеффилд Юнайтед» проиграл. На выезде «клинки» минимально уступили «Миллуоллу».
Против «Ноттингем Форест» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «клинки» выиграли лишь однажды при двух неудачах.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» нынешний сезон проводит, словно на качелях. Команда бьется за выход в плей-офф, но пока занимает лишь 9 место.
«Лесники» отстают от искомой позиции на три пункта. Да и с обороной у них относительный порядок: 33 пропущенных мяча в 33 матчах.
В предыдущем туре «Ноттингем Форест» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Бристоль Сити» (2:0).
Слишком заметно отсутствие ведущего форварда Льюиса Граббана. Ямаец, забивший 12 мячей в чемпионате, все еще пребывает в лазарете.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Ноттингем Форест» — за 3.80.
«Шеффилд Юнайтед» выглядит стабильнее «лесников».
«Ноттингем Форест»
Хозяева куда более стабильны в плане результатов. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.00.