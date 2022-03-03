В четверг, 3 марта, в 20:15 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка России по футболу, в котором «Зенит» сыграет с КамАзом из Набережных Челнов. «Зенит» — КамАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Действующий чемпион первым начал сезон после зимнего перерыва. Команда в целом показала неплохой футбол в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы. Если бы не необъяснимая потеря концентрации в самом начале первого матча в Санкт-Петербурге, исход серии мог бы быть другим.

В первой после паузы в РПЛ игре питерцы выдали настоящее шоу с «Рубином», выиграв 3:2.

С первых же игр новой звездой «Зенита» и всей лиги стал новобранец Юри Альберто, который тем или иным образом должен восполнить значимую потерю — уход Сердара Азмуна в «Байер».

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Команда явно в порядке для текущего момента, несмотря на все объективные и субъективные сложности, с которыми столкнулась она сама и российский футбол в целом.

КамАЗ

Команда из Набережных Челнов идет только 13-й в ФНЛ, и после зимней паузы не провела ни одного официального матча.

У КамАЗа минимальные изменения в составе: защитник Александр Смирнов из «Ростова» заменил Егора Тесленко.

Существенная проблема челнинцев — низкая результативность. В 25 играх ФНЛ команда забила только 23 мяча. Правда, столько же и пропустила.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе чемпиона России. На его победу коэффициент в районе 1.09. На гостей — 27.00.

С четом большой разницы в классе между командами и тем, что матч пройдет в Санкт-Петербурге, можно смело ожидать большого количества голов.