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    Сколько голов «Зенит» забьет гостям?

    «Зенит» — КамАЗ. Прогноз, ставки (к. 2.70) на футбол, кубок России, 3 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — КамАЗ
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    Сергей Семак
    В четверг, 3 марта, в 20:15 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка России по футболу, в котором «Зенит» сыграет с КамАзом из Набережных Челнов. «Зенит» — КамАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зенит»

    Действующий чемпион первым начал сезон после зимнего перерыва. Команда в целом показала неплохой футбол в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы. Если бы не необъяснимая потеря концентрации в самом начале первого матча в Санкт-Петербурге, исход серии мог бы быть другим.

    В первой после паузы в РПЛ игре питерцы выдали настоящее шоу с «Рубином», выиграв 3:2.

    С первых же игр новой звездой «Зенита» и всей лиги стал новобранец Юри Альберто, который тем или иным образом должен восполнить значимую потерю — уход Сердара Азмуна в «Байер».

    Все прогнозы на футбол

    Команда явно в порядке для текущего момента, несмотря на все объективные и субъективные сложности, с которыми столкнулась она сама и российский футбол в целом.

    КамАЗ

    Команда из Набережных Челнов идет только 13-й в ФНЛ, и после зимней паузы не провела ни одного официального матча.

    У КамАЗа минимальные изменения в составе: защитник Александр Смирнов из «Ростова» заменил Егора Тесленко.

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    • Существенная проблема челнинцев — низкая результативность. В 25 играх ФНЛ команда забила только 23 мяча. Правда, столько же и пропустила.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе чемпиона России. На его победу коэффициент в районе 1.09. На гостей — 27.00.

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    С четом большой разницы в классе между командами и тем, что матч пройдет в Санкт-Петербурге, можно смело ожидать большого количества голов.

    Прогнозируем, что в матче будет забито больше 4 голов, ставим на это за 2.70.

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    «Зенит» — КамАЗ: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на футбол. Сколько голов «Зенит» забьет гостям?
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