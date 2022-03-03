«Зенит»
Действующий чемпион первым начал сезон после зимнего перерыва. Команда в целом показала неплохой футбол в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы. Если бы не необъяснимая потеря концентрации в самом начале первого матча в Санкт-Петербурге, исход серии мог бы быть другим.
В первой после паузы в РПЛ игре питерцы выдали настоящее шоу с «Рубином», выиграв 3:2.
С первых же игр новой звездой «Зенита» и всей лиги стал новобранец Юри Альберто, который тем или иным образом должен восполнить значимую потерю — уход Сердара Азмуна в «Байер».
Команда явно в порядке для текущего момента, несмотря на все объективные и субъективные сложности, с которыми столкнулась она сама и российский футбол в целом.
КамАЗ
Команда из Набережных Челнов идет только 13-й в ФНЛ, и после зимней паузы не провела ни одного официального матча.
У КамАЗа минимальные изменения в составе: защитник Александр Смирнов из «Ростова» заменил Егора Тесленко.
Существенная проблема челнинцев — низкая результативность. В 25 играх ФНЛ команда забила только 23 мяча. Правда, столько же и пропустила.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе чемпиона России. На его победу коэффициент в районе 1.09. На гостей — 27.00.
С четом большой разницы в классе между командами и тем, что матч пройдет в Санкт-Петербурге, можно смело ожидать большого количества голов.
Прогнозируем, что в матче будет забито