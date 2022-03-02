В матче полуфинала Кубка Франции «Нант» сыграет с «Монако». Место встречи — стадион «Божуар». Начало в 23:15 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Для «Нанта» любимым результатом в Кубке Франции является счет 2:0. Так заканчивались матчи команды с «Витром», «Брестом» и «Бастией».

Вообще в последних играх «желто-зеленые» выглядели очень достойно. В феврале у них 3 победы в 5 поединках. После выхода в полуфинал турнира, «Нант» обыграл в чемпионате «Реймс» (1:0) и даже ПСЖ (3:1).

27 ферваля хозяева провели последний матч. В 26 туре Лиги 1 они сыграли вничью с «Метцом» (0:0).

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Не сыграют Жан-Шарль Кастеллетто, Жан-Кевин Огустин, Квентин Мерлин, Мозес Симон и Фабио.

«Монако»

У «монегасков» началась безвыигрышная серия — 2 ничьи и поражение. Гости разошлись миром с «Лорьяном» (0:0) и «Бордо» (1:1). Также они проиграли «Реймсу» (1:2).

В последних раундах Кубка Франции «Монако» обыграл «Ланс» (4:2) и «Амьен» (2:0). К слову, в прошлом сезоне «красно-белые» дошли до финала, где проиграли ПСЖ (0:2).

На выезде гостям сейчас непросто. За 4 последних матча на чужом поле они одержали только одну победу.

Не сыграют Майрон Боаду, Сеск Фабрегас, Крепин Диатта и Александр Головин.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров на «Монако» ниже, чем на «Нант» — 4.10 на хозяев и 2.07 на гостей. На проход в финал дают 2.60 и 1.53 соответственно.

«Нант» для «Монако» более менее удобный соперник — 3 победы и 2 ничьи в 5 очных играх. В этом сезоне команды дважды играли вничью — 0:0 и 1:1.

Это матч за проход в финал Кубка Франции. Скорее всего, при таком раскладе соперники будут играть осторожно и это может повлиять на результативность. Букмекеры ожидают низовой поединок и мы рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.72.