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    «Нант» и «Монако» много не забьют?

    «Нант» — «Монако». Прогноз (к. 1.72) и ставки на футбол, Кубок Франции, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Монако»
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    В матче полуфинала Кубка Франции «Нант» сыграет с «Монако». Место встречи — стадион «Божуар». Начало в 23:15 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 02 Марта 2022 года
    Нант
  • Франция. Кубок
    •  Нант 23:15 Монако Монако
  • Монако
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    «Нант»

    Для «Нанта» любимым результатом в Кубке Франции является счет 2:0. Так заканчивались матчи команды с «Витром», «Брестом» и «Бастией».

    Вообще в последних играх «желто-зеленые» выглядели очень достойно. В феврале у них 3 победы в 5 поединках. После выхода в полуфинал турнира, «Нант» обыграл в чемпионате «Реймс» (1:0) и даже ПСЖ (3:1).

    27 ферваля хозяева провели последний матч. В 26 туре Лиги 1 они сыграли вничью с «Метцом» (0:0).

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    Не сыграют Жан-Шарль Кастеллетто, Жан-Кевин Огустин, Квентин Мерлин, Мозес Симон и Фабио.

    «Монако»

    У «монегасков» началась безвыигрышная серия — 2 ничьи и поражение. Гости разошлись миром с «Лорьяном» (0:0) и «Бордо» (1:1). Также они проиграли «Реймсу» (1:2).

    В последних раундах Кубка Франции «Монако» обыграл «Ланс» (4:2) и «Амьен» (2:0). К слову, в прошлом сезоне «красно-белые» дошли до финала, где проиграли ПСЖ (0:2).

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    • На выезде гостям сейчас непросто. За 4 последних матча на чужом поле они одержали только одну победу.

    Не сыграют Майрон Боаду, Сеск Фабрегас, Крепин Диатта и Александр Головин.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров на «Монако» ниже, чем на «Нант» — 4.10 на хозяев и 2.07 на гостей. На проход в финал дают 2.60 и 1.53 соответственно.

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    «Нант» для «Монако» более менее удобный соперник — 3 победы и 2 ничьи в 5 очных играх. В этом сезоне команды дважды играли вничью — 0:0 и 1:1.

    Это матч за проход в финал Кубка Франции. Скорее всего, при таком раскладе соперники будут играть осторожно и это может повлиять на результативность. Букмекеры ожидают низовой поединок и мы рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.72.

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    «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. «Нант» и «Монако» много не забьют?
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